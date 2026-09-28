¿Del daño ocasionado al arrepentimiento? Elías Jaua, hombre de confianza de Chávez y Maduro, dice que el régimen debe "pedir perdón a Venezuela"

A través de una reciente entrevista con el periodista Vladimir Villegas, el exvicepresidente de Venezuela, Elías Jaua, reconoció que la clase política le "ha causado mucho daño" al país.

Asimismo, el hombre de confianza de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, durante buena parte de su "mandato", pidió "perdón al pueblo venezolano".

"Este conflicto le ha estado haciendo mucho daño al pueblo venezolano... Sería muy honesto que toda la dirigencia política, y me incluyo, pidiera disculpas, perdón al pueblo venezolano", dijo Jaua.

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"Hemos ocasionado mucho daño, toda la dirigencia política, especialmente durante los últimos 15 años, tras la muerte de Chávez", comentó.

Además, sostuvo que los actores políticos no tuvieron la madurez necesaria para regular y frenar el conflicto.

"No se evitó ese conflicto y hoy millones de venezolanos están fuera del país, perseguidos, y que otros millones que permanecen aquí no cuenten con las condiciones que son", agregó.

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Durante el gobierno de Hugo Chávez, Jaua tuvo los siguientes cargos: ministro de Agricultura y Tierras; vicepresidente de Venezuela; y ministro de Relaciones Exteriores (canciller).

Entretanto, en el régimen de Nicolás Maduro, fue ratificación como canciller; luego fue ministro de las Comunas y Movimientos Sociales y ministro de Educación.