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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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Lionel Messi

Club que juega en la segunda división de importante liga europea de fútbol confirmó que Messi se convertirá en su mayor accionista

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi, durante un entrenamiento este miércoles-Foto: EFE
Lionel Messi, durante un entrenamiento este miércoles-Foto: EFE
El jugador de 39 años todavía brilla con el Inter Miami, pero se retiró de la selección argentina a finales de agosto después de la derrota ante España en la final del Mundial el 19 de julio.

El astro argentino Lionel Messi se convertirá en "accionista mayoritario" del Eldense, equipo de la segunda división española, confirmó este jueves el club a la AFP, a falta de "los últimos trámites legales y contractuales".

El Eldense, club del interior de la provincia de Alicante, se convertirá en la segunda propiedad de Messi en el fútbol español, tras la compra en abril del Cornellà, de cuarta categoría.

El jugador de 39 años todavía brilla con el Inter Miami, pero se retiró de la selección argentina a finales de agosto después de la derrota ante España en la final del Mundial el 19 de julio.

"El CD Eldense puede confirmar que Lionel Messi ha alcanzado un acuerdo de principio con los actuales propietarios del club para adquirir las acciones actualmente en poder del Grupo TH Soluciones, lo que le convertiría en el accionista mayoritario", indicó el club.

"En estos momentos, la transacción está pendiente de la culminación de los últimos trámites legales y contractuales, así como de la autorización necesaria por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD)", añadió.

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"Por ahora, el club no puede facilitar detalles sobre los términos financieros de la operación ni fijar una fecha definitiva para su cierre, ya que el proceso aún no ha concluido", explicó el equipo, fundado en 1921.

Hace unos días, Messi apareció en una fotografía junto a sus hijos con la camiseta del club, del cual es dueño desde hace meses.

Se trata de la Unió Esportiva Cornellà, equipo de la quinta división del fútbol español que espera hacer historia con Lionel Messi como propietario.

“Leo Messi y su familia ya están preparados para el inicio de temporada. De Cornellà al mundo, cada vez somos más vistiendo de verde como Leo y con ganas de arrancar nuestro gran reto”, indicó el equipo en sus redes sociales.

En abril pasado se conoció que Messi se convirtió en dueño del equipo catalán, lo que sorprendió al mundo del fútbol.

"Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años", subrayó el Cornellà en el comunicado en el que anunció la operación.

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