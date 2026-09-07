"Estoy como puedo": habla hijo de la víctima y del asesino de caso de feminicidio que conmociona a Argentina

Argentina se encuentra conmocionada por el feminicidio perpetrado por Marcelo Tesio, de 64 años, que dejó como víctima a su esposa Silvia Beatriz Mina, de 62 años, con quien llevaba 39 años de casado.

El hijo de la pareja, Ernesto Tesio, narró a la prensa el momento en que llegó a la casa de sus padres y encontró a su mamá tirada en medio de un charco de sangre.

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"Cuando entro a la habitación la veo a mi mamá tirada, con un corte bien calculado en el cuello y otros cortes más. No decido tomarle el pulso porque el charco de sangre era tan grande y lo vi coagulado que supuse que no tenía signos vitales", relató ante medios en la puerta de la casa donde ocurrió el asesinato.



Afirmó que al ver a su papá vio que tenía “cortes en varias partes, autolesiones, y él me dice que mi madre lo atacó y se le fue la mano. ‘Me defendí y se le fue la mano’, dijo", agregó.

Ernesto indicó que al ver la escena supuso que su padre había asesinado a su madre mucho tiempo atrás. “Me dijo estábamos comiendo pan con queso, discutíamos. Es un psicópata”, lamentó.

“Estoy como se puede. No hay otra. De la justicia espero justicia”, afirmó el hijo de la pareja.

El hombre afirma que desconoce si su padre habrá premeditado el asesinato y describió lo que sucedió cuando se encontraron en medio de la terrorífica escena.

“Se entrega, se tira en la cama y dice llama a la Policía”, aseveró el hombre en un dramático testimonio.

Marcelo Tesio quedó detenido y a disposición del fiscal Leandro Vaccaro que lo indaga este lunes.