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Inminente llegada de María Corina Machado a Venezuela: “Aceleraría cualquier proceso de transición”, dice María Oropeza

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
María Oropeza, dirigente política de Vente Venezuela, se refirió en NTN24 al regreso de Claudia Macero a Venezuela tras dos años en exilio, así como al inminente retorno de María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas venezolanas, al país. “Su regreso nos llena de mucha esperanza porque sé que detrás de ella llegan muchos venezolanos que al igual que ella creen y luchan por la libertad de este país”, dijo en relación a Macero, coordinadora de comunicación del partido Vente Venezuela. En cuanto a Machado y a las movilizaciones en Venezuela para pedir su pronto regreso, Oropeza señaló que la Nobel de Paz mueve a los venezolanos sin estar presente en el país. “La llegada de María Corina aceleraría cualquier proceso de transición en Venezuela”, sentenció.

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