La nueva número uno del mundo se enfrentará a la bielorrusa Aryna Sabalenka en final de US Open: ganó en semifinales tras increíble fallo en la red de Coco Gauff

La final femenina del US Open 2026 recibirá un duelo entre dos de las jugadoras más influyentes del circuito: Aryna Sabalenka y Elena Rybakina se van a ver las caras este sábado por el último gran título de la temporada, en un partido que va a poner frente a frente a la actual número uno y a la que ocupará ese lugar desde la próxima semana.

Sabalenka logró su boleto tras superar a Jessica Pegula por 7-5 y 6-2. La bielorrusa requirió tan solo 80 minutos para cerrar el juego y llegar por cuarta edición consecutiva la final del campeonato neoyorquino.

La campeona defensora se encuentra a una victoria de conquistar su tercer US Open de forma consecutiva, una hazaña que no se logra desde que Serena Williams lo consiguió entre 2012 y 2014. Para Sabalenka también sería su quinto título de Grand Slam.

Por otra parte, Rybakina remontó ante Coco Gauff para llegar por primera vez la final del US Open. La kazaja perdió el primer set 3-6, pero respondió para imponerse 6-4 y 6-4.

Dejó así afuera a la última representante de Estados Unidos que seguía con vida en el cuadro individual femenino. El partido se definió tras un inesperado fallo en la red de Gauff.

La victoria confirmó una modificación relevante en la cima del tenis femenino. Rybakina será la nueva número uno del mundo, poniendo fin a las 99 semanas conseguidas por Sabalenka en la posición. N o obstante, el título de Nueva York no va a estar en juego por el primer puesto: independientemente del resultado, la kazaja será el lunes líder del ranking.

La final será testigo de una rivalidad reciente que ya llega a diez enfrentamientos entre las dos, con cinco victorias para cada una. En 2026 se cruzaron tres veces: Rybakina ganó la final del Abierto de Australia, así como Sabalenka se impuso luego en la final de Indian Wells y en las semifinales de Miami.

El antecedente más transcendente de la temporada pertenece a Rybakina. En enero venció a Sabalenka en Melbourne y se hizo con el trofeo tras imponerse 6-4, 4-6 y 6-4. Ahora volverán a encontrarse en una final de Grand Slam, con la oportunidad de cerrar el año con uno de los campeonatos más importantes del calendario.

Nueva York va a tener una definición entre dos estilos de enorme potencia, dos campeonas de Grand Slam y dos jugadoras que ya saben que significa enfrentarse por los grandes títulos. Sabalenka querrá mantener su dominio en Flushing Meadows y por su parte, Rybakina tratará estrenar con toda su nueva posición en el ranking con el trofeo.