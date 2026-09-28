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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Anzoátegui

Así es como varios ciudadanos llenan sus tobos y botellones de agua en Puerto La Cruz tras permanecer varios días sin el servicio

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Crisis hídrica en Puerto La Cruz (Anzoátegui, Venezuela) - Fotos: X
Crisis hídrica en Puerto La Cruz (Anzoátegui, Venezuela) - Fotos: X
Según denuncias, el sistema de tuberías sufre de una falta de mantenimiento estructural severo.

Si bien el paso de las diferentes ondas tropicales en Venezuela inunda las avenidas principales de Anzoátegui, muchos ciudadanos se ven obligados a recolectar agua de lluvia en tobos (cubetas) por la crisis hídrica.

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Según denuncias, el sistema de tuberías sufre de una falta de mantenimiento estructural severo.

Recientemente, una ruptura de considerable magnitud en una tubería de 26 pulgadas en la transitada Avenida Municipal dejó a gran parte de los sectores de Puerto La Cruz (municipio Sotillo) y Guanta sin servicio durante días continuos.

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Por su parte, la autoridad regional sostiene que "las tormentas y fuertes vientos que acompañan a las ondas tropicales suelen provocar la explosión de transformadores y apagones prolongados".

Por ende, recuerdan que "sin suministro eléctrico estable, las estaciones de bombeo e hidrológicas no pueden presurizar ni empujar el líquido hacia las comunidades".

Más allá de estas "respuestas" por parte de las autoridades, se sabe que la crisis hídrica en Venezuela se debe a varios factores.

Entre ello, entran en escena: la falta de inversión, el deterioro grave de la infraestructura de bombeo y distribución, la corrupción institucional y la falta de mantenimiento preventivo y correctivo.

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Hacia el año 2000, los sistemas podían distribuir 160.000 litros de agua por segundo, pero la capacidad cayó a 55.000 litros por segundo debido al deterioro de las plantas.

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