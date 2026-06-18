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Jueves, 18 de junio de 2026
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Departamento de Seguridad Nacional

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. revela que ha incautado más de 50 drones cerca de las sedes del Mundial

junio 18, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Estadio de Boston (EE. UU.)/ Dron - Fotos EFE de referencia
Estadio de Boston (EE. UU.)/ Dron - Fotos EFE de referencia
Las incautaciones se dan después de que la FAA prohibiera el vuelo de drones sobre los partidos del Mundial y eventos relacionados con los aficionados en todo el país.

Las agencias de Estados Unidos han incautado más de 50 drones cerca de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde que comenzó el torneo la semana pasada, declaró el jueves el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

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En Kansas City, un equipo federal y municipal interceptó el miércoles ocho drones durante los actos del Mundial que se celebraron en el Kansas City Stadium y en el fan-fest de la FIFA.

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Las incautaciones, cabe resaltar, se dan después de que la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) prohibiera el vuelo de drones sobre los partidos del Mundial y los eventos relacionados con los aficionados en todo Estados Unidos, como medida que busca reforzar la seguridad en el territorio.

Por medio de un comunicado, la FAA manifestó en mayo que, durante los días de partidos del certamen mundialista que inició el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, no se permitirán las operaciones aéreas, incluidos drones, en un radio de 4,8 kilómetros de los estadios y hasta 900 metros de altitud.

Se trata de una medida aplicada en los entornos aledaños a los 11 escenarios deportivos de Estados Unidos en los que tienen lugar los juegos del Mundial, a excepción de aquellos que cuenten con la autorización del control aéreo.

Respecto a las zonas dispuestas para los aficionados la restricción excluye operaciones aéreas en un radio de 1,8 kilómetros y 300 metros de altitud.

"La FAA está utilizando todas las herramientas a su disposición para proteger el espacio aéreo, incluido un refuerzo de las medidas de aplicación relativas a los drones", dijo Bryan Bedford, administrador de la FAA, Bryan Bedford.

Bedford dejó claro que aquellos pilotos que se atrevan a sobrevolar estos espacios restringidos deberán "esperar medidas rápidas si violan un espacio aéreo".

Es importante mencionar que infringir la regla representa no solo la confiscación del vehículo aéreo, sino también una multa de 100.000 dólares; los infractores, incluso, podrían llegar a enfrentar un proceso penal.

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La FAA señaló con antelación que, durante el desarrollo de la Copa del Mundo en su territorio, haría uso de un nuevo programa de detección rápida de vuelo de dron y localización de su piloto (DETER, por sus siglas en inglés).

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