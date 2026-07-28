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Martes, 28 de julio de 2026
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Cannabis

¿Puede el cannabis medicinal ayudar a perros y gatos?

julio 28, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
El CBD, un compuesto del cannabis que no produce los efectos psicoactivos asociados a la marihuana, comienza a ser estudiado como una alternativa para tratar algunas enfermedades y condiciones en perros y gatos.

El dolor crónico, la osteoartritis, las convulsiones y algunos problemas de ansiedad y comportamiento están entre las condiciones en las que el CBD ha mostrado resultados prometedores en animales de compañía.

Según Stiven Reyes Ortega, director científico de Kunam Pets, todavía existen otras aplicaciones que continúan bajo investigación.

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“Tenemos evidencia suficiente para algunas patologías, pero la investigación sigue y continúa”.

Sin embargo, los especialistas advierten que estos productos no deben administrarse por cuenta propia.

Las formulaciones deben ser prescritas por un veterinario, quien analiza el estado del animal, sus tratamientos y la dosis adecuada.

Además, se recomienda evitar productos artesanales o sin certificación, especialmente aquellos con altos niveles de THC, el componente psicoactivo del cannabis.

“Las formulaciones magistrales solo pueden ser fabricadas bajo prescripción médica y para el paciente en específico”, afirmó.

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