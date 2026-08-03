Jugador revelación de Colombia en el Mundial sorprendió a la prensa española por su regreso a su club y la suma de dinero que costaría

Varios periodistas españoles se mostraron sorprendidos por el regreso de Gustavo Puerta a los entrenamientos con el Racing de Santander. El colombiano fue la gran revelación en el Mundial 2026 y se suponía que su futuro estaba fuera del club; sin embargo, ahora existe la posibilidad de que permanezca una temporada más.

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El cuadro verdiblanco ha fijado un precio de 20 millones de euros para cualquier equipo interesado en los servicios de Puerta. Hasta ahora, la única oferta confirmada ha sido la del Bologna, que puso sobre la mesa 16 millones de euros y recibió una respuesta negativa.

Cabe aclarar que, cuando el vallecaucano fue convocado a la Copa del Mundo con la Selección Colombia, los medios españoles dieron por hecho que no regresaría y que su etapa en el Racing había terminado. No obstante, a estas alturas del mercado todavía no hay nada concreto sobre el futuro de Gustavo Puerta.

El colombiano se presentó a los entrenamientos y sorprendió a los medios de comunicación que asistieron este lunes a la sede deportiva de La Albericia.

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Asimismo, Gustavo Puerta no solo se presentó a entrenar con el club, sino que también hace parte de los trabajos junto al resto del grupo. Esto quiere decir que está disponible para el primer partido de la temporada frente al Villarreal, programado para el próximo 16 de agosto.

Aunque esta situación podría cambiar en los próximos días si el mercado de fichajes se mueve.

Finalmente, Puerta ha dejado todo en manos de sus representantes. El volante revelación de la Selección Colombia ha sido relacionado con clubes de Italia, Inglaterra y Portugal; sin embargo, aún no ha llegado una propuesta que llame la atención del club dueño de sus derechos deportivos.