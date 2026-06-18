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Jueves, 18 de junio de 2026
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Lamine Yamal

Reconocido actor sudamericano, seguidor del Mundial 2026, publicó video del momento en que Lamine Yamal le negó un autógrafo

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Julián Gil, actor / Lamine Yamal, futbolista - Fotos: Instagram
Julián Gil, actor / Lamine Yamal, futbolista - Fotos: Instagram
El clip fue registrado antes del partido del grupo H entre España y Cabo Verde.

Un reconocido actor suramericano, seguidor del Mundial 2026, publicó un video en sus redes sociales del momento en que el futbolista de la selección de España, Lamine Yamal, le negó un autógrafo.

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Se trata del galán de telenovelas, Julián Gil, quien ha estado presente en varios partidos con el fin de recolectar firmas de las estrellas del balompié internacional.

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El artista, que tiene un proyecto denominado 'Misión Imposible', con el cual busca la mayor cantidad de firmas posibles, compartió un audiovisual en el que se ve a Yamal pasando de largo cuando se le pidió un autógrafo.

El clip fue registrado antes del partido del grupo H entre España y Cabo Verde en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

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En el video se ve a Gil esperando la llegada del autobús de 'La Roja'. Posteriormente, se evidencia que otros jugadores sí le dieron un autógrafo al actor, entre ellos, Pedri y Nico Williams.

No obstante, la joya del FC Barcelona (Yamal) siguió su camino a pesar de las peticiones del protagonista de la película Jesús de Nazareth (2017).

Julián Gil es un reconocido actor, modelo, presentador y empresario argentino que ha desarrollado gran parte de su carrera artística en la televisión y el teatro en países como Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos y México.

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El artista, cabe mencionar, logró conseguir el autógrafo de Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal y República del Congo en Texas.

Julián Gil es un apasionado confeso del fútbol, una afición que ha combinado exitosamente con su carrera como actor y presentador, participando activamente en la cobertura de torneos internacionales.

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