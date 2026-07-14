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Martes, 14 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela
Programa: La Tarde

Ruinas y silencio: así luce la 'Zona Cero' en Venezuela 20 días después de los terremotos

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Las impactantes imágenes recuerdan el nivel de destrucción de la zona costera conocida como La Guaira.

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