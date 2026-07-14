Terremoto en Venezuela Programa: La Tarde Ruinas y silencio: así luce la 'Zona Cero' en Venezuela 20 días después de los terremotos julio 14, 2026 Por: Redacción NTN24 Las impactantes imágenes recuerdan el nivel de destrucción de la zona costera conocida como La Guaira. También le puede interesar Terremoto en Venezuela Ruinas y silencio: así luce la 'Zona Cero' en Venezuela 20 días después de los terremotos Dictadura en Cuba Alerta por al menos 300 drones iraníes que tendría el régimen de Cuba y que podrían alcanzar Estados Unidos Gobierno de Donald Trump Aseguran que anuncio de Dinorah Figuera y asamblea afín al régimen venezolano sobre mesa de trabajo conjunta "es planificado por Marco Rubio y Donald Trump" Gustavo Petro ¿Petro se quiere quedar en el poder? Desde Washington alertan sobre posible "dictadura constitucional" en Colombia Régimen de Venezuela ¿A qué se deben los cambios dentro del gabinete de Delcy, encargada del régimen? Expertos analizan Diosdado Cabello Tras conocerse fotos de Diosdado Cabello compartiendo con John Barrett y militares de EEUU ¿por qué no lo detuvieron? Compartir en: