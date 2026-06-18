Aficionados colombianos se lanzaron encima de otros en el estadio mientras celebraban uno de los goles de la selección en el mundial

La afición colombiana presente en el estadio Azteca de Ciudad de México vibró con la victoria de la selección 3-1 sobre Uzbekistán en su debut en la Copa del Mundo Norteamérica 2026, triunfo que lo pone en la cima del grupo K, superando a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, unos aficionados pusieron en riesgo la integridad de otros hinchas de la selección al celebrar una de las anotaciones de la ‘tricolor’ con la popular “avalancha”, que consiste en lazarse contra la gente y caer lo más que se pueda.

El video fue captado por uno de los fanáticos que estaba cerca donde ocurrió esta "avalancha" y se puede observar cómo se lanzan sin previo aviso y se llevan por delante hombres y mujeres que posteriormente terminan cayéndose por inercia del movimiento.

VEA TAMBIÉN Como un colombiano más: así celebró José Pékerman cuando se acabó el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Mundial o

El hecho ha sido bastante cuestionado en redes sociales debido al riesgo que esto representa; sin embargo, más allá de golpes e incomodidad, no se reportó ningún lesionado.

La afición colombiana se volverá a dar cita el próximo 23 de junio en el estadio de Guadalajara para ver el enfrentamiento de la ‘tricolor’ ante la República Democrática del Congo, que podría significar la clasificación en caso de obtener una victoria.