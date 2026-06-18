NTN24
Jueves, 18 de junio de 2026
Jueves, 18 de junio de 2026
Mundial 2026

Aficionados colombianos se lanzaron encima de otros en el estadio mientras celebraban uno de los goles de la selección en el mundial

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Aficionados colombianos se lanzan sobre otros en el estadio Azteca / FOTO. EFE
Aficionados colombianos se lanzan sobre otros en el estadio Azteca / FOTO. EFE
La acción ha sido fuertemente cuestionada por el peligro que representó la maniobra, pues se llevaron a varios por delante que terminaron golpeados y en el piso.

La afición colombiana presente en el estadio Azteca de Ciudad de México vibró con la victoria de la selección 3-1 sobre Uzbekistán en su debut en la Copa del Mundo Norteamérica 2026, triunfo que lo pone en la cima del grupo K, superando a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, unos aficionados pusieron en riesgo la integridad de otros hinchas de la selección al celebrar una de las anotaciones de la ‘tricolor’ con la popular “avalancha”, que consiste en lazarse contra la gente y caer lo más que se pueda.

El video fue captado por uno de los fanáticos que estaba cerca donde ocurrió esta "avalancha" y se puede observar cómo se lanzan sin previo aviso y se llevan por delante hombres y mujeres que posteriormente terminan cayéndose por inercia del movimiento.

o

El hecho ha sido bastante cuestionado en redes sociales debido al riesgo que esto representa; sin embargo, más allá de golpes e incomodidad, no se reportó ningún lesionado.

La afición colombiana se volverá a dar cita el próximo 23 de junio en el estadio de Guadalajara para ver el enfrentamiento de la ‘tricolor’ ante la República Democrática del Congo, que podría significar la clasificación en caso de obtener una victoria.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Selección Colombia

Fútbol

Hinchas

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Al presidente se le olvidó el artículo 188 de la Constitución": abogado que interpuso tutela contra Petro habla en La Noche de NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No me parece que se llegue a una estabilidad regional": analista internacional sobre memorando de entendimiento alcanzado entre EE. UU. y el régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dinorah Figuera le confirmó a NTN24 que se reunirá con el encargado de negocios de EE. UU., John Barrett, y con Jorge Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Embajada de Estados Unidos en Caracas (AFP) - Daniel Echenagucia, preso político
Presos políticos en Venezuela

“La embajada de los EE. UU. en Venezuela no es la ruta”: madre de preso político que intentó exponer la situación de su hijo

Francisco Barbosa, exfical general de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Petro durante cuatro años ha instado a su gente a desconocer la ley": Francisco Barbosa sobre eventuales actos violentos tras las elecciones en Colombia

Estadio - Foto Canva
Mundial 2026

Mundial 2026: la fiesta del fútbol que también preocupa al planeta

Elecciones en Colombia - EFE
Elecciones en Colombia

¿Colombia enfrenta riesgo de violencia tras las elecciones? Esto dicen los expertos

Gustavo Petro | Foto EFE
Gustavo Petro

"Petro viene haciendo campaña proselitista": abogado analiza fallo judicial en contra del presidente colombiano

Más de Deportes

Ver más
Futbolistas - Foto EFE
Mundial 2026

Delantero de selección mundialista no pudo viajar con el equipo porque su autorización de viaje fue puesta bajo revisión de EE. UU.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: AFP
Mundial 2026

El presidente de la FIFA celebró el millón de hinchas en los estadios, tras cinco días de competencia mundialista

Neymar Junior, convocado por Brasil al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Neymar Jr

Panini responde sobre ausencia de Neymar en el álbum del Mundial 2026 y revela que su lámina podría salir próximamente

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Niño Guerrero, cabecilla de El Tren de Aragua / FOTO: Captura de pantalla
El Tren de Aragua

“Las decisiones las toma Estados Unidos y el régimen solo obedece”: periodista sobre la caída de ‘Niño’ Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua

Futbolistas - Foto EFE
Mundial 2026

Delantero de selección mundialista no pudo viajar con el equipo porque su autorización de viaje fue puesta bajo revisión de EE. UU.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: AFP
Mundial 2026

El presidente de la FIFA celebró el millón de hinchas en los estadios, tras cinco días de competencia mundialista

Jefe de la NASA, Jared Isaacman | Foto: AFP
Nasa

Jefe de la NASA abordó las críticas por la "exclusión" de astronautas mujeres para la misión de Artemis III

Volodímir Zelenski y Vladímir Putin - EFE
Ucrania

"Simplemente no quiere poner fin a la guerra": Zelenski luego de que Putin rechazara un encuentro entre los dos

Elon Musk y Pete Hegseth en visita de Donald Trump a China - Foto EFE
SpaceX

SpaceX de Elon Musk elevó precios al Departamento de Guerra de EE. UU. por uso militar de Starlink en drones usados en la ofensiva contra el régimen iraní

Pulpo | Foto AFP
Descubrimiento

Azul y pequeño como una pelota de golf: así es el nuevo pulpo descubierto en islas Galápagos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre