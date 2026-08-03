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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Donald Trump

“Yo hago buenos negocios”: Donald Trump asegura que EE. UU. obtiene cientos de miles de millones de dólares en Venezuela

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE
El mandatario estadounidense defendió las operaciones financieras y petroleras de su administración en el Régimen venezolano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a defender el impacto económico de su política exterior al asegurar que su gobierno está obteniendo “cientos de miles de millones de dólares” a partir de los acuerdos y operaciones en el régimen de Venezuela.

Durante una intervención pública, el mandatario norteamericano enfatizó los beneficios financieros derivados de su gestión internacional y comparó los dividendos obtenidos en territorio venezolano con otros pactos comerciales recientes de su administración.

“El beneficio financiero, el beneficio financiero, también es bueno para la economía mundial. Pero nosotros ganamos, como cuando lo hicimos con Argentina, me criticaron, hicimos 25.000 millones de dólares en ese acuerdo. En Venezuela, hacemos cientos de miles de millones de dólares. Yo hago buenos negocios”, declaró el mandatario.

En el mismo pronunciamiento, el mandatario se refirió al acercamiento comercial con Japón como “una señal de amistad” ante la debilidad del Yen frente a la fortaleza del dólar, concluyendo con un balance de su gestión.

“El hecho es que nuestro país lo está haciendo muy bien. Todo el mundo quiere ayuda de nuestro país” concluyó Trump.

Desde entonces, Trump ha reconocido públicamente que Washington ha recaudado cifras multimillonarias mediante la comercialización del petróleo venezolano para, según sus palabras, "administrar el país".

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Reportes citados por medios internacionales y análisis del Financial Times estiman que la administración estadounidense ha captado cerca de 13 000 millones de dólares en ventas de crudo venezolano desde enero.

Sobre la transparencia de estos fondos, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha precisado ante el Congreso de EE. UU. que dichas transacciones están siendo auditadas de forma independiente por la firma de servicios profesionales KPMG.

 

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Asimismo, la estrategia de Washington contempla una inyección privada a gran escala, tras frenar una segunda ola de acciones militares a principio de año, la Casa Blanca adelantó que las principales petroleras estadounidenses destinarán al menos 100.000 millones de dólares de sus propios recursos para reconstruir e incrementar la deteriorada infraestructura energética de Venezuela.

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