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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Asesinan a exsecretario de Gobierno de Cúcuta y hermano de exportero de la selección Colombia

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Foto: Alcaldía de Cúcuta
Foto: Alcaldía de Cúcuta
Miguel Castellanos fue baleado en una estación de servicio. Su asesinato causa conmoción en Norte de Santander y abre interrogantes acerca de los móviles del atentado.

Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía, fue asesinado en un ataque sicarial sucedido en una estación de servicio de la capital de Norte de Santander, según informó El Tiempo.

El dirigente político fue atacado con arma de fuego. De momento, los detalles sobre la secuencia del atentado, la identidad de los responsables y los motivos del homicidio tienen que ser esclarecidos por las autoridades.

El asesinato genera conmoción en el escenario político regional por la trayectoria de Castellanos en la administración municipal y sus aspiraciones de llegar a la Alcaldía.

Castellanos estuvo al frente de la Secretaría de Gobierno por más de dos años y dejó el cargo en enero de 2026. En su gestión participó en acciones para recuperar el espacio público, endurecer las comisarías de familia y atender diferentes problemáticas sociales.

Tras su salida del gabinete municipal, su nombre empezó a figurar entre los posibles aspirantes a la Alcaldía de Cúcuta.
Igualmente era hermano del senador Jairo Castellanos y de Leandro Castellanos, exarquero de fútbol y concejal de la ciudad de Bogotá.

En medio de la conmoción por el crimen, el esclarecimiento de lo sucedido va a ser clave para establecer quiénes estuvieron detrás del ataque y si habían amenazas o circunstancias previas que tuviesen relación con el homicidio.

Por ahora, no hay información verificada que deje atribuir el asesinato a una persona o grupo criminal específico.

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