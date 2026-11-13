IDEA y la dignidad humana como frontera de la democracia

Vivimos un tiempo de desafíos. También de oportunidades. Presenciamos un deslinde histórico, un quiebre epocal que a todos nos envuelve. Ocurre una transición radical, tal como la calificase Benedicto XVI, el último doctor de la Iglesia.

No se trata de un desencanto con la democracia. Menos de disposición a la renuncia de sus libertades por las gentes. Observamos, sí, el crecimiento de tensiones entre las grandes potencias, que buscan dominar el destino de la globalización y gerenciar la cuarta revolución industrial.

Entretanto, desde la localidad, no pocos actores políticos y económicos insisten en separar nuestras sociedades. Las polarizan. Las fracturan. Las empujan a la migración, como desheredadas, mientras otros la frenan con saña y violencia. Banalizan la corrupción y asaltan a los mercados. No compiten con lealtad, en ningún plano. Atizan los odios, aquí y allá, con generosidad.

Ayer lo vimos en Caracas, en Bogotá, en Santiago de Chile. Ahora en París, en Marsella, en Milano. Se conspira contra los valores de Occidente. Se relaja la moral democrática, eso sí y sin pudor.

Las potencias procuran la forja de otro Orden Mundial, distinto del conocido. Me refiero al que surgió tras la Segunda Gran Guerra del siglo XX y el Holocausto. Hasta se dice que este no sucedió. Y la democracia como al Estado de Derecho se les sitúa como al pariente pobre, se la parcela y hasta celebra que se instalen autocracias por la vía electoral.

El orden de 1945 fijó como norma imperativa, sujetadora de los gobernantes y de las soberanías, la del respeto a la dignidad de la persona humana. Esta era y es el límite infranqueable de todo poder. Es lo que hemos estado perdiendo, dando a Dios por muerto, destruyendo todo discernimiento entre el bien y la maldad.

El bien común es la forma social de la dignidad humana, nos lo recuerda recién León XIV. Su encíclica Magnifica Humanitas, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, es de obligada lectura. Es el texto moralizador de la política.

El hartazgo frente a las dictaduras

El caso actual es que los crímenes de lesa humanidad y los Estados criminales no escandalizan a los cenáculos de la diplomacia. Se los purifica. A la Corte Penal Internacional que los ha de juzgar, o se la corrompe, o se la condena.

Se ha estado privilegiando como propósito del poder contemporáneo el control sobre grandes espacios geográficos y sobre las riquezas de nuestras naciones. Eso sí, sin los controles de la ley. Con desprecio por las gentes, que son el fundamento de toda república honorable y de liderazgos íntegros. Por ello amaga la libertad responsable. Se cosifica al individuo. Y a la razón humana se la anestesia.

Ocurre, en suma, un festín de algoritmos que tamizan a la mentira purgando toda reflexión, dislocando los sentidos. Es el verdadero quiebre epocal.

Las palabras que nos comunican han perdido sus significados. Se las desprecia y se los desprecia para afectar y borrar la memoria del colectivo. Se frena, así, el diálogo fecundo y con ello la posibilidad de pensar, entender, discernir, al cabo decidir con autonomía.

La buena noticia es que la experiencia larga de las dictaduras del siglo XXI, de izquierdas y también de derechas, en hora buena ha provocado otra corriente que se le opone. Se vuelve tsunami. Es tenaz y es paciente. Es la obra del ¡ya basta!, del hartazgo.

Mientras se han relajado y secuestrado a las instituciones formales de la democracia por las élites de nuestras repúblicas y sus mercaderes, las gentes, eso que puede llamarse y permitir la forja de la conciencia de nación y la configuración de su voluntad, redescubren como necesidad reparadora del daño experimentado a la confianza. Desean relegitimar sus proyectos de vida. Están urgidas de reducir la incertidumbre.

El común anda en búsqueda de liderazgos catalizadores, con auctoritas, modeladores como los maestros. Líderes que trasvasen al militantismo. Que condenen al electoralismo miope, el de los narcisos de la política.

No por azar, recién, 800.000 franceses acogieron en los Campos Elíseos a un referente moral, al Obispo de Roma. 80.000 jóvenes se congregaron en el Estadio de Francia para recibirle. Seguidamente, un mal plagio del célebre mayo de 1968 destruyó, sembró el terror.

Creyó arrasar con 10.000 iconoclastas los iconos de la cultura gala y a su serena ejemplaridad histórica.

En Buenos Aires, alcanzó a congregar este peregrino de la moral a casi dos millones y medio de andantes, sobre su avenida Libertador.

Hay un empeño consistente en las generaciones que se levantan, agotadas por el círculo inevitable de las redes cuando se les vuelven tóxicas e inútiles, para sacar de su letargo a la razón. Es lo evidente, para quien vea y oiga.

Otean, como Diógenes, lámpara en mano, visiones que puedan ser compartidas. Que sean ajenas a la mentira como régimen y fisiología del poder.

La recuperación de la confianza

En medio de la indiferencia del Estado y sus repúblicas, la nación y las naciones, en efecto, andan en procura de una centralidad ética. Insisto en esto. Estados Unidos comienza a entenderlo y se lo hace ver a sus dos corrientes dominantes, republicanos y demócratas, por igual.

Se trata de restablecer la confianza a partir de la transparencia de nuestros liderazgos, como fuente de legitimidad social. Como soporte y límite de la acción política. Es la confianza, lo repito con Rosanvallon, la base invisible de todo Estado democrático y de Derecho aspirante a su visibilidad.

¿Habrá que regular el deslave de las redes para proteger los valores fundantes del humanismo? ¿Cabrá evitar la censura por las grandes plataformas? Este es un debate que se encuentra abierto. No ha concluido.

La cuestión es muy compleja. Plantea lo que podría entenderse, erróneamente, de aporía. ¿Cómo evitar que la defensa de la libertad termine debilitando a la propia democracia que la sostiene y asegura? Es la pregunta crucial.

Todavía más. ¿Cómo acompasar la importancia del bienestar sin sacrificar las garantías democráticas de la dignidad humana y de los derechos que le son inherentes?

El XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, Iniciativa democrática de España y las Americas cuyo acto central nos reunió durante los días 9 y 10 de noviembre en el Wolfson Campus del Miami-Dade College y que se inició con un diálogo intergeneracional entre los exjefes de Estado presentes, una vicepresidenta, un ex secretario de la OEA y un canciller en ejercicio, por una parte, y lideres emergentes provenientes de Iberoamérica, por la otra. Juntos desbrozaron, con afirmada honestidad intelectual, sin filtros, las cuestiones anteriores.

Los jóvenes tuvieron la primera palabra. Luego escucharon, con apertura, interés y curiosidad, la voz reposada de la experiencia, de la que ha dejado atrás sin resistencia el protagonismo al término de sus mandatos. Se trata de hombres y mujeres que fueron electos por sus pueblos y al final de sus mandatos recogieron las carpetas de sus escribanías para regresar a sus casas, seguros de haber cumplido con sus deberes.

Comprender, en efecto, al ecosistema que nos arropa y busca sobreponer realidades de poder desembozadas por sobre los principios ordenadores de la libertad, es indispensable para darle termino al morbo de las dictaduras que sobreviven y son vergüenza para el hemisferio: Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Y no nos olvidemos de Haití. No sensibilizan a la comunidad internacional su crisis terminal como Estado, su catástrofe humanitaria, el colapso de toda autoridad política mientras que su población vive bajo el clima de terror.

De allí que, como metáfora del ejercicio de este dialogo realizado con el acompañamiento del Miami Dade College y de su Institute for Freedom of The Americas, y acaso como su icono, los 35 exjefes de Estado que forman al Grupo IDEA hicieron entrega del Premio Sebastián Piñera a la Libertad, en su edición de 2026, a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz.

Su Manifiesto de Libertad, es aleccionador. Comprueba su testimonio de vida. El pueblo es el único soberano, en una república libre, dice ella.

De allí que, reclamando elecciones inmediatas y prontas en Venezuela, para 2027, previene sobre lo vertebral a la luz de las cuestiones antes abordadas. Es el límite infranqueable que todo poder o gobernante, inclusive en las circunstancias más dilemáticas, no puede traspasar.

La dignidad humana es el principio rector y ningún régimen ni tiranía puede arrebatar los derechos naturales del individuo. No caben, al respecto, las transacciones, como en 1945. Insiste en ello el Papa Prevost. “El valor de la persona no depende de lo que realiza o produce; existen derechos que corresponden a todos por el mero hecho de ser personas. Ningún poder humano puede legítimamente negarlos o limitarlos arbitrariamente”, son sus palabras.