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"Si Venezuela no transforma las FFAA, será difícil para Colombia recuperar el control en la frontera": Carlos Chacón

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
En diálogo con NTN24, el director del Instituto de Ciencia Política de Colombia, Carlos Chacón, analizó la situación de orden público en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Según Chacón, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella está cumpliendo con su promesa de campaña, aunque aumentó que más allá debe recuperar la seguridad. “Hacerlo implica que se lleven a cabo operativos para capturar y dar de baja a los principales cabecillas… Esto requiere de otro tipo de estrategias”, argumentó.

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