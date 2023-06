Diversos sectores de Colombia piden claridad sobre la muerte de uno de los policías a cargo de la seguridad de la Casa de Nariño

David Luna, senador por el partido Cambio Radical, lamentó la muerte del alto oficial, manifestó solidaridad a la familia y pidió a las autoridades forenses del país, hacer todo lo posible que les permita entregar rápidamente un informe sobre cuáles fueron las causas del deceso.

Julián Quintana exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Colombia aseguró en entrevista con el programa ‘La Noche’ que hay que esperar el informe definitivo de las autoridades correspondientes antes de emitir algún juicio respecto a ese suceso. En ese sentido, cuestionó las declaraciones iniciales tanto del presidente Gustavo Petro y del abogado Miguel del Río.

“No hay que hacer declaraciones sin tener un sustento probatorio. Eso le causa mucho daño a la investigación. Existen muchas contradicciones por ejemplo, el abogado del Río decía que el coronel se había suicidado con su arma de dotación. Después sale el presidente Petro diciendo que fue el arma del escolta; los que hemos manejado seguridad, tenemos la certeza y eso es muy claro que un escolta ni por casualidad deja un arma abandonada en su vehículo, esa es una contradicción grande. Además dice inicialmente del Río que se suicida por la presión de la Fiscalía y hoy en la mañana dice que se suicida por la presión de una periodista. Precisamente esto es lo que le hace daño a la investigación porque cuando salen versiones imprecisas que no corresponden a la realidad, hacen que la investigación se puede distorsionar”

El congresista David Luna también rechazó las declaraciones del abogado del Río quien señaló que una periodista de Cambio habría sido "el detonante" de lo que ocurrió con el alto oficial. “El ejercicio del periodismo es libre en Colombia y en la gran mayoría de los países del mundo. Debe ser respetado y no atacado. Cada declaración del presidente Petro o de las personas que comparten con él su ideología en estos momentos está poniendo en la mira a cientos de periodistas que hacen su labores, a mi esas declaraciones me parecen desafortunadas”.

Yefrin Garavito, experto en criminalística y docente de investigación de la policía de Colombia señaló que los elementos probatorios alrededor del hallazgo del cuerpo del cuerpo del alto oficial de la policía son claves para establecer con certeza lo ocurrido.

“No solamente el protocolo de necropsia se debe tener en cuenta para realizar un análisis, si no todos los elementos materiales probatorios encontrados, no solamente dentro del vehículo, si no también alrededor, las cámaras de seguridad, los elementos testimoniales, los residuos del disparo que se hayan encontrado tanto en el interior del vehículo como en las manos del coronel, todos esos elementos en conjunto deben ser analizados por la Fiscalía”.