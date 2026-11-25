El gobernador chavista del estado Carabobo, Rafael Lacava, quedó en el centro de la polémica luego de salir a "recoger basura" con trabajadores del Estado y terminar increpado por ciudadanos.

En video quedó registrado el momento en que el mandatario regional participaba en "labores de limpieza" y recibió reclamos de varios ciudadanos.

Asimismo, en el audiovisual se escucha a una ciudadana cuestionando a Lacava: "Soluciona lo de la luz, chamo, dejen trabajar, tengo 8 horas sin luz".

Ante tal crítica, el gobernador de la dictadura sostuvo: "Sí, ok, ¿cuánto te pagaron por decir eso?".

Posteriormente, la ciudadana contestó: "A mí nadie me pagó, nadie... Por cómo tienes el estado, nadie votará por ti, así salgas haciendo esto (recogiendo basura como parte de su campaña)".

La actividad coincidió con el anuncio de la incorporación de varios camiones compactadores para reforzar el servicio de recolección de desechos sólidos en Valencia.

No obstante, durante el recorrido que realizó junto con la alcaldesa de Valencia, Dina Castillo, Lacava, una vez más, quedó retratado.

VEA TAMBIÉN Lacava quedó enmudecido ante ciudadano que lo cuestionó por el alumbrado navideño en Carabobo en medio de apagones o

Cabe decir que las imágenes generaron numerosas reacciones y comentarios de usuarios en redes sociales.

Puntualmente, cuestionaron la situación de los servicios públicos y la difusión de este tipo de recorridos del mencionado integrante del chavismo.