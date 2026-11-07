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Sábado, 07 de noviembre de 2026
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Jude Bellingham

Hermanos al ataque: Jude y Jobe Bellingham jugarán juntos por primera vez en la selección de Inglaterra

noviembre 7, 2026
Por: Diana Pérez
Jude y Jobe Bellingham | Foto: EFE
Jude y Jobe Bellingham | Foto: EFE
Aparte de Jobe Bellingham, el otro debutante con ‘Los Tres Leones’ es Josh King, de 19 años, actual centrocampista del Fulham.

Por primera vez en su carrera, Jobe Bellingham compartirá el vestuario de la selección de Inglaterra con su hermano Jude, esto tras ser convocado por el entrenador Thomas Tuchel para los partidos de la Nations League.

‘Los Tres Leones’ encabezados por Harry Kane se medirán cara a cara este mes contra Croacia y España, y para ello, le dan la bienvenida a nuevas caras como Jobe Bellingham y Ben White.

Jobe, quien actualmente juega para el Borussia Dortmund, fue convocado por primera vez a la selección nacional y, según explicó Tuchel, su llamado se debe a la “escasez de mediocampistas disponibles”.

En rueda de prensa, el entrenador comentó: “tenemos un pequeño problema en el centro del campo porque Alex Scott no está listo y Myles Lewis-Skelly, que jugó los cuatro partidos, recibió una tarjeta amarilla y está suspendido para el encuentro contra Croacia, así que nos faltan opciones”.

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Tuchel detalló que fue el entrenador Lee Carsley quien le habló de Jobe desde hace meses, así que “tiene la oportunidad de incorporarse y aprender con la selección absoluta”.

“Está en un buen momento con el Borussia Dortmund. Por lo tanto, tenemos 21 jugadores de campo para el primer partido y posiblemente 22 para el segundo”, agregó.

Pese a la buena noticia para los hermanos Bellingham, la gran sorpresa es la ausencia del futbolista Cole Palmer, quien no estará para esta fecha FIFA debido a “una lesión muscular leve”.

Aparte de Jobe Bellingham, de 21 años, el otro debutante con ‘Los Tres Leones’ es Josh King, de 19 años, actual centrocampista del Fulham.

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