¿Dónde está María Corina Machado? La fotografía que publicó deja pistas del lugar donde se encuentra

María Corina Machado volvió a dar una pista sobre su ubicación. La líder democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz venezolana publicó este miércoles 7 de octubre, día en que cumplió 59 años, una fotografía en la que aparece mirando por una ventana y en la que se observa al fondo un paisaje que coincide con Ciudad de Panamá.

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Aunque Machado no escribió en su publicación que se encuentra en Panamá, la imagen llega pocos días después de que EFE confirmara que la dirigente permanece en ese país con un perfil bajo, mientras espera las condiciones para regresar a Venezuela.

En la fotografía se aprecia a Machado de perfil, mientras detrás de ella aparecen edificaciones con techos de tejas, abundante vegetación y el mar. Estos elementos son los que permiten relacionar la imagen con la capital panameña, donde la opositora se encuentra actualmente.

La publicación, además, tuvo un motivo especial. Machado aprovechó su cumpleaños para agradecer los mensajes y muestras de cariño que recibió durante la jornada.

“Gracias infinitas, gracias a cada uno por hacerme sentir tan cerca de todos... Los quiero con toda mi alma”, escribió en X.

Su cumpleaños ocurre en medio de la expectativa por su regreso a Venezuela. El pasado 6 de octubre, Machado reiteró que volverá al país para estar junto a los venezolanos, fortalecer la organización ciudadana y contribuir a facilitar la transición.

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Su equipo ha denunciado al menos siete intentos fallidos de regresar a Venezuela, los últimos tres desde Panamá.

Por ahora, Machado continúa en Panamá, desde donde mantiene su actividad política mientras aumenta la expectativa sobre cuándo finalmente podrá regresar a Venezuela. La fotografía publicada por su cumpleaños no menciona su ubicación, pero el paisaje que decidió mostrar vuelve a dejar una pista sobre el lugar en el que permanece.