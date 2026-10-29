Delcy descolocada ante el retorno de María Corina y arma un show de “supuesto” apoyo al régimen

María Corina Machado realizó su primera conferencia de prensa en Venezuela tras su regreso al país, generando amplias reacciones entre ciudadanos que expresaron renovadas esperanzas de cambio político y destacaron su liderazgo en la lucha por una transición democrática. El evento coincidió con una intervención pública de Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, quien organizó un acto una hora antes de la conferencia de Machado.