En medio de la investigación por la muerte de Jesús de Miguel, el arquero Jesús Owono emitió un comunicado: "Son los días más difíciles de mi vida"

El portero Jesús Owono, jugador del FC Andorra, se pronunció públicamente tras la muerte del futbolista Jesús de Miguel.

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A través de un comunicado difundido por el club, el portero expresó el profundo impacto que le ha causado la pérdida.

En su mensaje, Owono reconoció que le cuesta asimilar lo sucedido y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y allegados del futbolista.

"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", expresó Owono.

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"Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían. Afrontaré lo que venga con todo el respeto", añadió.

El episodio ocurrió durante el tiempo añadido del encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra.

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En una disputa por el balón se produjo un choque accidental que dejó a De Miguel con una parada cardiorrespiratoria.

El delantero recibió maniobras de reanimación sobre el terreno de juego y posteriormente fue trasladado a un hospital.

No obstante, el jugador perdió la vida horas después debido a las complicaciones derivadas del incidente.

El FC Andorra, por su parte, habría puesto en marcha medidas de acompañamiento psicológico para los integrantes de su plantilla.

Hasta el momento, las autoridades españolas tienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.