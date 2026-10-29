Esta es la primera foto de Flávio Bolsonaro en Miami; la publicó su hermano Eduardo

A salvo en Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro publicó esta fotografía con su hermano Flávio en Miami; esta es la primera imagen de Flávio Bolsonaro junto a su hermano Eduardo, tras salir de Brasil. Ambos aparecen con una bandera de Brasil y en la publicación aseguró que, aun desde el exterior, no renunciarán al país. El lunes, el juez del supremo Alexandre de Moraes le había ordenado entregar sus pasaportes y le había prohibido salir de Brasil. El senador está investigado en tres causas.