EE. UU. desmanteló inmensa red con sede en África dedicada a estafas en redes sociales: 3.7 millones de cuentas fueron eliminadas

Una operación coordinada internacionalmente contra redes criminales transnacionales de estafas cibernéticas en África Occidental logró resultados sin precedentes durante la denominada "Semana de Disrupción Conjunta", según informó la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La operación ejecutada la semana pasada produjo la mayor eliminación histórica de cuentas fraudulentas en redes sociales vinculadas a centros de estafa en la región.

En total, fueron removidas más de 3.7 millones de cuentas utilizadas por organizaciones criminales para perpetrar fraudes a escala global.

Los resultados de esta acción coordinada incluyen decenas de arrestos de presuntos operadores de estas redes criminales, el desmantelamiento de infraestructura utilizada para las estafas, y el rescate de más de 100 víctimas de tráfico humano que eran explotadas en estos centros criminales.

"La Iniciativa contra Estafas Habilitadas por Cibernética (CSI, por sus siglas en inglés) de la División Criminal fue construida para este tipo de colaboración", declaró el Fiscal General Adjunto.

"Los millones de cuentas falsas de redes sociales eliminadas y las decenas de arrestos que tuvieron lugar como parte de la Semana de Disrupción Conjunta son solo el comienzo", agregó.

Esta iniciativa representa un esfuerzo conjunto entre múltiples agencias de seguridad y autoridades internacionales para combatir el creciente fenómeno de las estafas cibernéticas organizadas desde África Occidental, una región que se ha convertido en epicentro de operaciones fraudulentas que afectan a víctimas en todo el mundo.

Las redes criminales desmanteladas utilizaban sofisticadas tácticas de ingeniería social a través de cuentas falsas en plataformas de redes sociales para contactar y engañar a víctimas potenciales.

Estas operaciones frecuentemente involucran esquemas de romance fraudulento, inversiones falsas y otras modalidades de estafa que generan pérdidas millonarias a nivel global.

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El rescate de más de 100 víctimas de tráfico humano revela otra dimensión preocupante de estas organizaciones criminales: la explotación de personas vulnerables obligadas a trabajar en estos centros de estafa bajo condiciones de esclavitud moderna.