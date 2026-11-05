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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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SAIME

SAIME publicó las nuevas tarifas del pasaporte venezolano: estos son los precios

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Migrante venezolano revisa su pasaporte - Foto de referencia: EFE
Migrante venezolano revisa su pasaporte - Foto de referencia: EFE
Según la institución controlada por el régimen, "los precios se calculan tomando como referencia la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) correspondiente al día en que se efectúe el pago".

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) dio a conocer los precios vigentes para tramitar o renovar el pasaporte venezolano.

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Los montos dependen de la edad del solicitante y del tipo de documento que elija: ordinario o habilitado (exprés), de acuerdo con información publicada por Meridiano.

Las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Pasaporte ordinario: Niños de 0 a 2 años: Ref. 108; menores de 3 a 17 años: Ref. 162; y adultos: Ref. 216.

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El tiempo estimado de entrega para esta modalidad es de entre 8 y 15 días hábiles.

Pasaporte habilitado o exprés: Niños de 0 a 2 años: Ref. 290; menores de 3 a 17 años: Ref. 310; y adultos: Ref. 350.

Según la institución controlada por el chavismo, esta opción (pasaporte habilitado o exprés) permite recibir el documento en un plazo de 48 horas o el mismo día.

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Asimismo, SAIME recuerda que "los precios se calculan tomando como referencia la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) correspondiente al día en que se efectúe el pago".

Cabe reiterar que el proceso de solicitud debe realizarse exclusivamente a través del portal web oficial del SAIME.

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