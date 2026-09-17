Accidente laboral en un contenedor de granos en Cojedes deja un muerto y dos heridos
Una persona murió y otras dos resultaron heridas luego de caer un contenedor de granos en el estado Cojedes, Venezuela.
Según reportes de medios locales, la situación se registró en una zona industrial del municipio San Carlos (Cojedes).
Tras conocerse el accidente, funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Cojedes y de Protección Civil se trasladaron al lugar para ejecutar las labores de rescate.
Los equipos realizaron maniobras especializadas en las alturas de la estructura agroindustrial para lograr extraer a los trabajadores afectados.
Durante el procedimiento fue localizado un joven identificado como José Barela, de 22 años, quien no presentaba signos vitales.
Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudió posteriormente al sitio para realizar el levantamiento del cadáver y adelantar averiguaciones del caso.