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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Accidente

Accidente laboral en un contenedor de granos en Cojedes deja un muerto y dos heridos

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Accidente laboral en un contenedor de granos en Cojedes - Fotos: X
La situación se registró en una zona industrial del municipio San Carlos.

Una persona murió y otras dos resultaron heridas luego de caer un contenedor de granos en el estado Cojedes, Venezuela.

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Según reportes de medios locales, la situación se registró en una zona industrial del municipio San Carlos (Cojedes).

Tras conocerse el accidente, funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Cojedes y de Protección Civil se trasladaron al lugar para ejecutar las labores de rescate.

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Los equipos realizaron maniobras especializadas en las alturas de la estructura agroindustrial para lograr extraer a los trabajadores afectados.

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Durante el procedimiento fue localizado un joven identificado como José Barela, de 22 años, quien no presentaba signos vitales.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudió posteriormente al sitio para realizar el levantamiento del cadáver y adelantar averiguaciones del caso.

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