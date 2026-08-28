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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Fraude

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
José Pablo Gil Echavarría, director de clientes de Nuek para la región Andina, habló en NTN24.

La Convención Bancaria de Colombia celebra su edición número 60 en Cartagena, reuniendo a expertos del sector financiero para abordar uno de los desafíos más apremiantes de la era digital: el fraude financiero y la ciberseguridad.

El evento organizado por Asobancaria se consolida como el encuentro anual más relevante para analizar la transformación tecnológica del sector y las amenazas emergentes.

José Pablo Gil Echavarría, director de clientes de Nuek para la región Andina, destacó que los principales retos están ligados a "poder anticiparse a las diferentes modalidades de fraude que se pueden ir dando, sobre todo en los campos digitales, que es donde más se puede encontrar el fraude".

El experto subrayó la importancia de informar al usuario y proporcionarle herramientas para identificar amenazas.

La ciberdelincuencia ha evolucionado con la masificación de los servicios digitales. Mensajes fraudulentos sobre multas de tránsito, subsidios falsos, préstamos engañosos o premios inexistentes llegan constantemente a correos electrónicos y teléfonos móviles.

Los especialistas advierten que un solo clic podría exponer a usuarios a estafas y comprometer su información financiera.

Sobre el equilibrio entre seguridad y experiencia del cliente, Gil Echavarría explicó que ,"si en algún punto te pones muy riguroso con poner barreras para disminuir el fraude, en muchas ocasiones lo que va a empezar a suceder es que vas a deteriorar la experiencia del usuario".

La solución incluye herramientas de autenticación como contraseñas de un solo uso enviadas al celular o correo electrónico.

Los expertos presentaron un modelo integral para gestionar el fraude financiero que incorpora inteligencia artificial.

"Ese tipo de modelo hace falta un espacio de correlación a nivel de 360 grados para poder ver el fraude como un modelo integral", señalaron especialistas durante las presentaciones.

Entre las recomendaciones para usuarios, Gil Echavarría enfatizó la importancia de "sospechar de mensajes en los que se piden información bancaria, eso normalmente las entidades financieras no lo hacen".

También aconsejó cambiar regularmente las claves de acceso y activar notificaciones para transacciones de cierto monto.

Las innovaciones tecnológicas ofrecen nuevas herramientas de protección. El experto mencionó sistemas como el CVV dinámico, donde "ese código de tres dígitos que está normalmente en la parte trasera de las tarjetas ya no se utiliza" y cambia con cada transacción.

La Convención Bancaria de Asobancaria en Colombia refuerza el mensaje de que la seguridad financiera es una responsabilidad compartida entre entidades bancarias, expertos en ciberseguridad y usuarios, quienes deben mantener vigilancia constante ante las redes que tienden los ciberdelincuentes.

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