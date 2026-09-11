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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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El Salvador

El Salvador condena por primera vez a cadena perpetua tras reforma constitucional a implicado en asesinato

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Fiscalía de El Salvador - Foto: EFE
Fiscalía de El Salvador - Foto: EFE
El procesado fue hallado culpable de robar y asesinar a un hombre en mayo pasado, tras golpearlo con piedras durante una discusión.

La justicia de El Salvador dictó por primera vez una condena a cadena perpetua contra un hombre sentenciado por asesinato, tras una reforma legal impulsada por el presidente Nayib Bukele, informó este viernes la fiscalía.

El Congreso, dominado por el oficialismo, eliminó en abril la prohibición constitucional de la prisión perpetua, por lo que ahora puede ser aplicada a homicidas, violadores y terroristas.

Hasta entonces la condena máxima era de 60 años de cárcel, con mecanismos de reducción de sentencia.

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Luego, Bukele hizo aprobar una norma que extendió el castigo a los menores de edad que cometan asesinatos, violaciones o participen en terrorismo.

"Esta es la primera condena de prisión perpetua en la historia del país", señaló la fiscalía general en X, al anunciar la sentencia emitida por un juzgado de San Salvador contra un hombre de 31 años.

El procesado fue hallado culpable de robar y asesinar a un hombre en mayo pasado, tras golpearlo con piedras durante una discusión.

Bukele gobierna bajo un régimen de excepción que representa la piedra angular de su guerra contra las pandillas, que ha llevado a prisión a unas 92.000 personas y ha reducido la criminalidad a mínimos históricos.

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Se espera que en los próximos días se dicten sentencias en contra de los líderes de la Mara Salvatrucha, pandilla que aquejó por décadas al país centroamericano.

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