Ejército israelí tomó el control del puerto Gaza en su contraofensiva contra Hamás

El ejército israelí anunció este jueves que tomó el "control operativo" del puerto de Gaza, una infraestructura clave del territorio palestino tras más de un mes de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

De acuerdo con un comunicado del ejército de Israel, una operación conjunta de las fuerzas blindadas y navales permitió en los últimos días "tomar el control operacional del puerto de Gaza, que estaba bajo control de la organización terrorista Hamás".

“El grupo terrorista Hamás lo utilizaba como centro de entrenamiento para sus fuerzas de comandos navales a fin de planificar y ejecutar ataques terroristas navales", indicaron.

Además, indicaron que tres hombres que atacaron en las últimas horas un puesto de control que une Jerusalén y Cisjordania fueron abatidos.

"Los tres atacantes de esta mañana están muertos", indicó un portavoz de la policía.

Cabe mencionar que el ejército israelí anunció en los últimos días que tomó el control de varias instituciones de gobierno de Hamás, incluyendo el Parlamento, varios edificios administrativos y la sede de la policía militar.

Desde el ataque del grupo terrorista Hamás del 7 de octubre, en el que murieron alrededor 1.200 personas en Israel, el ejército de Israel bombardea la Franja de Gaza y sus tanques tienen rodeada Ciudad de Gaza, especialmente los hospitales, ya que afirma que Hamás los utiliza como bases logísticas y militares.

El portavoz del ejército Daniel Hagari indicó que las tropas "encontraron señales que indican que Hamas tenía rehenes" en el sótano del hospital infantil Al-Rantisi en la ciudad de Gaza.

"No es necesario construir algo improvisado en un hospital, en el sótano, a menos que quieras retener a alguien en el sótano y no quieras que nadie lo vea. La gente está poniendo cortinas sin nada detrás, sólo una pared. No hay razón para poner una cortina aquí a menos que quieras filmar rehenes", dijo Hagari.

Entre tanto, los bombardeos israelíes han dejado 11.500 muertos, en su mayoría civiles, entre ellos 4.710 niños, según el gobierno de Hamás que controla este territorio palestino.