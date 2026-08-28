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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Comando Sur

El Comando Sur de Estados Unidos revela detalles de información que recibió tras visita de su máximo jefe a Colombia

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El general Francis L. Donovan y el ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora. (X Comando Sur)
El general Francis L. Donovan y el ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora. (X Comando Sur)
La unidad del Ejército de Estados Unidos aseguró que Colombia aporta décadas de experiencia inigualable en la lucha contra carteles.

El Comando Sur de Estados Unidos reveló nuevos detalles de la visita que llevó a cabo su máximo jefe, el general Francis L. Donovan, a Colombia en donde estuvo en Bogotá y en el municipio de Tumaco en el departamento de Nariño en Colombia.

La unidad del Ejército de Estados Unidos aseguró que Colombia aporta décadas de experiencia inigualable en la lucha contra carteles a la Coalición Contra Carteles de las Américas (A3C).

“El comandante de #SOUTHCOM, Gen. Francis L. Donovan, se reunió con el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora para consolidar planes que aceleren acciones letales conjuntas contra redes narco-terroristas en la región”, expresó el Comando.

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Mencionó que juntos Estados Unidos y Colombia “expandiremos nuestros esfuerzos conjuntos para interrumpir, desmantelar y derrotar a los carteles violentos y asegurar el Hemisferio Occidental”.

Además, el Comando sobre la visita a Tumaco, en específico, indicó que el general Donovan recibió un informe sobre trabajos para desmantelar redes narco.

"El Comandante de #SOUTHCOM, Gen. Francis L. Donovan, el Ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora y el Comandante de las Fuerzas Militares Colombianas, May. Gen. Erick Rodríguez Aparicio, recibieron un informe de las fuerzas colombianas que trabajan para desmantelar redes narco-terroristas en la región del Pacífico sur”, precisó.

El Comando Sur de Estados Unidos, la unidad militar norteamericana que mediante la operación Resolución Absoluta en el marco de la misión Lanza del Sur capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

La operación Lanza del Sur, cabe recordar, fue el nombre bajo el que el Comando Sur inició una fuerte presión sobre el régimen de Maduro.

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Mediante esa operación Estados Unidos lo cercó a Maduro y activó ataques contra lanchas vinculadas al narcotráfico que presuntamente tenían conexiones en Venezuela con el Cartel de los Soles, que Estados Unidos dice era liderado por Maduro.

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