Jefe del Comando Sur de EEUU fue informado al llegar a Tumaco sobre operaciones contra redes criminales en Colombia: estas son las imágenes

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) destacó este jueves las operaciones que tropas de élite de las Fuerzas Militares de Colombia adelantan en la región del Pacífico sur contra estructuras dedicadas al narcotráfico y el terrorismo.

El comandante de SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, recibió información sobre estas operaciones junto al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, mayor general Erick Rodríguez Aparicio.

Según la publicación de SOUTHCOM, las fuerzas colombianas están concentrando esfuerzos en las zonas más afectadas por las redes criminales, con acciones dirigidas a combatir y desmantelar sus estructuras.

El Comando Sur también resaltó el trabajo conjunto en el marco de la denominada Coalición de las Américas Contra los Cárteles, iniciativa que busca fortalecer la cooperación regional para enfrentar a organizaciones narcotraficantes y grupos considerados narco-terroristas.

“La Coalición de las Américas Contra los Cárteles está tomando acciones concretas para derrotar a los cárteles y narco-terroristas que amenazan la seguridad y la soberanía en todo el Hemisferio Occidental”, indicaron.