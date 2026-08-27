Funvisis registra temblor de 3,6 de magnitud y una profundidad de apenas 5 kilómetros este jueves cerca de Mérida en Venezuela

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó un temblor de magnitud 3,6 y una profundidad de apenas 5 kilómetros con epicentro 13 kilómetros al noroeste de Mérida.

Debido a que fue superficial varias personas sintieron el movimiento en Mérida, según reportes compartidos en redes sociales.

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Varias edificaciones, de hecho, fueron evacuadas como medida de precaución en el momento en que sucedió el temblor.

De momento no se reportan daños como consecuencia del sismo que se generó cerca de corteza de la tierra.

Dos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 devastaron el norte de Venezuela el 24 de junio, principalmente el estado costero de La Guaira, donde se desplomaron al menos 190 edificios. Más de 6.500 murieron tras los terremotos.

Algunos voluntarios y familiares continúan en La Guaira con sus labores de búsqueda de cuerpos. Dos meses después siguen sin resignarse a dejar a sus seres queridos bajo los grandes escombros.

Hasta la fecha, el régimen de Delcy Rodríguez sigue sin publicar una cifra de personas desaparecidas.

Mientras miles de damnificados viven en campamentos temporales en condiciones precarias y a merced de las torrenciales lluvias que han caído en las últimas semanas.