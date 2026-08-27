NTN24
Jueves, 27 de agosto de 2026
Jueves, 27 de agosto de 2026
Temblor

Funvisis registra temblor de 3,6 de magnitud y una profundidad de apenas 5 kilómetros este jueves cerca de Mérida en Venezuela

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Investigador enseña datos de un sismógrafo tras un terremoto - Foto de referencia: EFE
Investigador enseña datos de un sismógrafo tras un terremoto - Foto de referencia: EFE
Varias edificaciones fueron evacuadas como medida de precaución en el momento en que sucedió el temblor.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó un temblor de magnitud 3,6 y una profundidad de apenas 5 kilómetros con epicentro 13 kilómetros al noroeste de Mérida.

Debido a que fue superficial varias personas sintieron el movimiento en Mérida, según reportes compartidos en redes sociales.

o

Varias edificaciones, de hecho, fueron evacuadas como medida de precaución en el momento en que sucedió el temblor.

De momento no se reportan daños como consecuencia del sismo que se generó cerca de corteza de la tierra.

Dos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 devastaron el norte de Venezuela el 24 de junio, principalmente el estado costero de La Guaira, donde se desplomaron al menos 190 edificios. Más de 6.500 murieron tras los terremotos.

Algunos voluntarios y familiares continúan en La Guaira con sus labores de búsqueda de cuerpos. Dos meses después siguen sin resignarse a dejar a sus seres queridos bajo los grandes escombros.

Hasta la fecha, el régimen de Delcy Rodríguez sigue sin publicar una cifra de personas desaparecidas.

Mientras miles de damnificados viven en campamentos temporales en condiciones precarias y a merced de las torrenciales lluvias que han caído en las últimas semanas.

Temas relacionados:

Temblor

Sismo en Venezuela

Movimiento telúrico

FUNVISIS

Sismos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así fue el poderoso mensaje del Comando Sur de Estados Unidos a Colombia tras arribo del general Francis L. Donovan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Bomba de tiempo en Venezuela? Aumenta descontento por el manejo del régimen frente a la crisis

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos endurece sus controles migratorios: la solicitud de visas y asilo será más rigurosa

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Caguaripano: la historia del capitán que no se doblegó a la dictadura y que permanece en prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Aumenta la presencia militar de Estados Unidos en país cercano de Cuba: “El tablero es estratégico”

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Impactantes imágenes de avalancha en Nepal - Foto captura videos
Nepal

Así se vio, desde diferentes ángulos, la impactante avalancha que arrasó a Nepal

Avalancha en Nepal | Foto: EFE
Nepal

Entre el lodo, hielo y el pánico: así se vivió la tragedia tras la impresionante avalancha en Nepal

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anuncia operación contra estructura de ‘Calarcá’ en Guaviare: reporta “ocho terroristas” muertos y la incautación de armas

Bandera de Nicaragua (EFE)
Nicaragua

Así como Venezuela soportó su economía en el petróleo, Nicaragua parece haber encontrado su propio salvavidas

Documento expone condescendencias del gobierno Petro a criminales en la cárcel - Foto: EFE/Canva
Gustavo Petro

Entre lujos y privilegios: así fueron tratados los criminales en la cárcel durante el gobierno Petro

Más de Actualidad

Ver más
Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez | Foto: EFE
Diálogos Venezuela

Senadores de Estados Unidos piden que nueva mesa de diálogo en Venezuela conduzca a elecciones

Enrique Márquez, excandidato presidencial y exprisionero político venezolano - Foto: EFE
Enrique Márquez

"Este pacto no está cerrado": dirigente político Enrique Márquez sobre su propuesta para la transición democrática en Venezuela

Abelardo de la Espriella - EFE
Gobierno de Colombia

Granadas y ataques con drones: así han sido las primeras operaciones de Abelardo de la Espriella contra criminales

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez | Foto: EFE
Diálogos Venezuela

Senadores de Estados Unidos piden que nueva mesa de diálogo en Venezuela conduzca a elecciones

Enrique Márquez, excandidato presidencial y exprisionero político venezolano - Foto: EFE
Enrique Márquez

"Este pacto no está cerrado": dirigente político Enrique Márquez sobre su propuesta para la transición democrática en Venezuela

El jugador Lionel Messi del Inter Miami- Foto: EFE
Fútbol

Messi regresó a las canchas tras la muerte de su padre y se encontró con prolongada ovación al pisar el campo

Abelardo de la Espriella - EFE
Gobierno de Colombia

Granadas y ataques con drones: así han sido las primeras operaciones de Abelardo de la Espriella contra criminales

Una mujer limpia el exterior de locales comerciales cerrados en Macuto (La Guaira, Venezuela) - Foto de referencia: EFE
La Guaira

Duro golpe al sector productivo de La Guaira: 80% de las empresas reporta caída de ingresos tras los terremotos

Máquina de recolección de escombros trabajando en una zona afectada por los terremotos registrados en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Advierten que estructuras dañadas por terremotos en Venezuela no deben ser intervenidas sin estudios técnicos

Atacan a un policía en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

¿Legítima defensa o respuesta desmedida? Polémica por la muerte de joven que intentó degollar a un policía

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023