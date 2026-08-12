El presidente Abelardo De La Espriella decreta tres días de duelo nacional y la izada de la bandera a media asta tras el terremoto de 7,4 que sacudió Colombia

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, decretó tres días de duelo nacional mediante el Decreto 1172 de 2026, tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

El movimiento telúrico, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), ha sido catalogado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) como el más fuerte registrado en el país.

A través del decreto, el Gobierno nacional expresó su profundo dolor por la pérdida de vidas humanas y ordenó que, durante el periodo de duelo, el Pabellón Nacional sea izado a media asta en todos los edificios públicos de Colombia, así como en las embajadas y consulados en el exterior.

De forma paralela, la administración de De la Espriella declaró el estado de desastre nacional con el objetivo de agilizar la movilización de fondos de emergencia, coordinar la asistencia en todos los niveles del Estado y priorizar la atención en las regiones más golpeadas.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) lidera la elaboración del informe situacional técnico para evaluar las pérdidas y canalizar la ayuda.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que las autoridades mantienen contacto permanente con alcaldes y gobernadores para desplegar equipos de rescate, restablecer servicios básicos y coordinar la presencia de ministros en los departamentos con mayores afectaciones.