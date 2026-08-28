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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Presos políticos en Venezuela
Programa: La Mañana

ONG sobre acusación de Jorge Rodríguez de supuestos cobros: “El que las usa se las imagina”

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
En recientes declaraciones, el presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela, Jorge Rodríguez, volvió a arremeter contra las ONG defensoras de derechos humanos que apoyan y orientan a los familiares de los presos políticos en Venezuela, señalando que estas monetizan. "La razón de esa diferencia es que en las listas de esas llamadas ONG solamente están los que pagan; los que no pagan no están en esas listas, es la verdad", dijo Rodríguez. Para tratar este tema, el programa La Mañana de NTN24 conversó con Javier Tarazona, exprisionero político venezolano y director de la ONG FundaRedes.

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