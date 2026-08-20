El Departamento de Estado denuncia la detención arbitraria de un ciudadano de Estados Unidos en China

El gobierno de Estados Unidos denunció este jueves la "detención arbitraria" de uno de sus ciudadanos en China y pidió su inmediata liberación, junto con la de otra persona también norteamericana.

Se trata del analista político de origen birmano Min Zin, que trabaja en un centro de estudios sobre Birmania y fue arrestado el pasado 3 de junio en China, según explicó la administración de Donald Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, "ha determinado que el ciudadano estadounidense Min Zin ha sido detenido arbitrariamente en China", señaló un comunicado publicado este jueves.

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"Esta decisión se produce tras una exhaustiva revisión de las circunstancias que rodearon su detención el 3 de junio en Yunnan, China, adonde el señor Zin había viajado para asistir a una conferencia académica por invitación del Gobierno chino", agregó el subsecretario de Estado, Dylan Johnson.

"Ahora hay dos casos de detención arbitraria en China: el señor Zin y el doctor Youlin Chen", añadió el texto.

Chen Youlin fue arrestado en noviembre de 2024 cuando se disponía a visitar a su familia en Pekín. Se trata de un sismólogo de Estados Unidos, quien fue acusado de espionaje por el gobierno chino.

Entretanto, el gobierno chino ha negado que Chen haya sido capturada de manera "injustificada".

"La seguridad y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses son la máxima prioridad del Departamento de Estado. Seguiremos abogando por el señor Zin y exigiendo la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentren detenidos arbitrariamente o sujetos a prohibiciones de salida en China", concluyó el Departamento de Estado.