Régimen en Cuba denuncia un supuesto “laboratorio de guerra cognitiva” desde Florida en su contra

Mientras en Cuba empeora la persecución a los disidentes y siguen siendo precarias las condiciones de vida de los ciudadanos, el régimen acusa a la prensa internacional de una campaña mediática contra ellos. Para el canciller de la tiranía, Bruno Rodríguez Parrilla, es un supuesto “laboratorio de guerra cognitiva” que opera desde Florida con el propósito de influir en la esfera pública de la isla, evadiendo claramente su responsabilidad ante la crisis humanitaria.