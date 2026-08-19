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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Donald Trump y Kim Jong Un
Programa: Club de Prensa

¿Puede una cumbre Trump-Kim Jong-un frenar el arsenal nuclear de Corea del Norte?

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que Corea del Norte tienen en su poder que 57 armas nucleares. En medio de las revelaciones, el mandatario norteamericano también anunció que planea reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un antes de que concluya el año, en lo que sería su segundo encuentro tras las negociaciones de 2019. Para hablar sobre este tema, Alex Sierra Moncada, experto en temas de Asia, conversó con Club de Prensa de NTN24.

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