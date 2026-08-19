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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Corrupción en Colombia
Programa: La Tarde

“Este es el principio de las denuncias”: abogado sobre los casos de corrupción del gobierno Petro

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
El gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella presentó formalmente ante la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control el denominado “Libro de la Verdad”, un documento de 135 páginas que reúne más de 80 casos de presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de empalme con la administración saliente de Gustavo Petro. Para tratar este tema, el programa La Tarde de NTN24 conversó con el abogado y exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Julián Quintana.

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