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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Departamento de Transporte de Estados Unidos

El Departamento de Transporte de EE. UU. aprueba que nueva aerolínea realice operaciones regulares entre Estados Unidos y Venezuela

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Personas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Personas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
La aerolínea indicó que centrará sus operaciones principales en misiones de suministros esenciales y ayuda humanitaria.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) aprobó a la compañía National Airlines un permiso y exención regulatoria de dos años, vigente hasta el 30 de julio de 2028, para operar en Venezuela.

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Concretamente, el DOT autorizó a la mencionada aerolínea para que realice operaciones regulares de transporte de pasajeros, carga y correo entre Estados Unidos y Venezuela.

La aerolínea indicó que centrará sus operaciones principales en misiones de suministros esenciales y ayuda humanitaria.

Cabe recordar que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía planea reanudar de forma gradual sus operaciones comerciales en el transcurso de las próximas semanas tras sufrir fuertes afectaciones por el doblete sísmico.

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En principio, funcionará con apenas el 30% de su capacidad. El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) anunció que la reapertura se hará en terminales temporales instaladas mientras continúan las tareas de recuperación de las instalaciones principales.

El esquema espera tener espacios diferenciados para las operaciones de salida y llegada de pasajeros.

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El plan refleja un cambio frente a las semanas de paralización debido a los terremotos.

Con una capacidad inicial que no alcanza a ser equivalente a la mitad de su operación normal, según estimaciones, el aeropuerto va a tener que manejar un volumen pequeño de vuelos mientras continúa la recuperación de su estructura.

 

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