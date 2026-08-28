El diputado Omar González regresó a Venezuela y tuvo un emocionante recibimiento entre aplausos y abrazos

El dirigente de Vente Venezuela y diputado Omar González llegó este viernes a Venezuela, después de más de un año en el exilio.

En viarios videos que rondan las redes sociales, se observa a González siendo recibido por sus compatriotas a las afueras del aeropuerto.

González se convierte en el primero de los seis colaboradores de la líder democrática y Nobel de Paz, María Corina Machado, que permanecieron refugiados durante más de 400 días en la Embajada de Argentina en Caracas, en retornar a territorio venezolano.

“Regreso más fuerte que nunca y con la intención de acompañar a los venezolanos”, afirmó González antes de abordar un vuelo con destino a Barcelona, estado Anzoátegui.

La noticia había sido anunciada este jueves por representantes de Vente Venezuela en el municipio Sotillo, quienes acudieron a las instalaciones del diario El Tiempo para informar sobre el retorno del dirigente político.

Raúl Gómez, coordinador municipal de Vente Venezuela en Puerto La Cruz, señaló que González tiene previsto arribar este viernes a la entidad a través del Aeropuerto Internacional de Barcelona José Antonio Anzoátegui, aproximadamente a las 10:00 de la mañana.

Al ser consultado sobre las medidas de seguridad previstas para su llegada, Gómez aseguró que todo estaba preparado para garantizar la protección del dirigente.

“Todo está preparado, en cuanto a sus medidas de seguridad. No creo que el régimen de esta señora se atreva. Acuérdate de que ellos no están en las mismas condiciones de antes, donde nosotros fuimos perseguidos”, manifestó.

Por otra parte, el coordinador municipal de Vente Venezuela informó que este sábado 29 de agosto se realizará una movilización denominada “El Norteñazo”.

La marcha comenzará en las inmediaciones del Farmatodo ubicado en Los Cerezos y tendrá como punto de llegada el sector Los Yaques, en Puerto La Cruz.