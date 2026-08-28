NTN24
Viernes, 28 de agosto de 2026
Viernes, 28 de agosto de 2026
Ómar González

El diputado Omar González regresó a Venezuela y tuvo un emocionante recibimiento entre aplausos y abrazos

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
González se convierte en el primero de los seis colaboradores de la Nobel de Paz, María Corina Machado, que permanecieron refugiados durante más de 400 días en la Embajada de Argentina en Caracas, en retornar a territorio venezolano.

El dirigente de Vente Venezuela y diputado Omar González llegó este viernes a Venezuela, después de más de un año en el exilio.

En viarios videos que rondan las redes sociales, se observa a González siendo recibido por sus compatriotas a las afueras del aeropuerto.

González se convierte en el primero de los seis colaboradores de la líder democrática y Nobel de Paz, María Corina Machado, que permanecieron refugiados durante más de 400 días en la Embajada de Argentina en Caracas, en retornar a territorio venezolano.

“Regreso más fuerte que nunca y con la intención de acompañar a los venezolanos”, afirmó González antes de abordar un vuelo con destino a Barcelona, estado Anzoátegui.

La noticia había sido anunciada este jueves por representantes de Vente Venezuela en el municipio Sotillo, quienes acudieron a las instalaciones del diario El Tiempo para informar sobre el retorno del dirigente político.

Raúl Gómez, coordinador municipal de Vente Venezuela en Puerto La Cruz, señaló que González tiene previsto arribar este viernes a la entidad a través del Aeropuerto Internacional de Barcelona José Antonio Anzoátegui, aproximadamente a las 10:00 de la mañana.

o

Al ser consultado sobre las medidas de seguridad previstas para su llegada, Gómez aseguró que todo estaba preparado para garantizar la protección del dirigente.

“Todo está preparado, en cuanto a sus medidas de seguridad. No creo que el régimen de esta señora se atreva. Acuérdate de que ellos no están en las mismas condiciones de antes, donde nosotros fuimos perseguidos”, manifestó.

Por otra parte, el coordinador municipal de Vente Venezuela informó que este sábado 29 de agosto se realizará una movilización denominada “El Norteñazo”.

La marcha comenzará en las inmediaciones del Farmatodo ubicado en Los Cerezos y tendrá como punto de llegada el sector Los Yaques, en Puerto La Cruz.

Temas relacionados:

Ómar González

Vente Venezuela

Venezuela

Exilio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Una perseguida por Chávez y la otra por Maduro: los indignantes casos de dos juezas víctimas de un mismo régimen opresor

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

ONG sobre acusación de Jorge Rodríguez de supuestos cobros: “El que las usa se las imagina”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Conversaciones entre Marco Rubio y Delcy? Así sería el histórico acuerdo de EE. UU. sobre Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Abelardo de la Espriella unirá fuerzas con Daniel Noboa para luchar contra el crimen en Colombia y Ecuador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Seguridad

"Colombia es vital para la ecuación de seguridad del hemisferio": experto en temas de seguridad

Diosdado Cabello - Foto EFE
Carlos Ocariz

"Diosdado Cabello busca generar ruido y caos dentro de la oposición": Carlos Ocariz ante señalamientos del número dos del régimen

EEUU estaría buscando participación en reservas petroleras de Venezuela - Foto de referencia: Canva
Petróleos de Venezuela

EEUU estaría buscando su participación en reservas petroleras de Venezuela: expertos analizan

Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella / FOTO: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella unirá fuerzas con Daniel Noboa para luchar contra el crimen en Colombia y Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

¿Qué riesgos enfrenta De la Espriella al elegir Cali para su toma de posesión? Coronel (r) explica

Afectados por los terremotos en Quibdó piden que no cesen las donaciones
Terremoto en Colombia

“Los invitamos a que hagan donaciones, el Chocó los necesita”: afectada por el terremoto

Abelardo de la Espriella- AFP
Terremoto en Colombia

¿Cómo ha sido la reacción del gobierno de Abelardo de la Espriella con tan pocos recursos?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

¿Qué riesgos enfrenta De la Espriella al elegir Cali para su toma de posesión? Coronel (r) explica

Afectados por los terremotos en Quibdó piden que no cesen las donaciones
Terremoto en Colombia

“Los invitamos a que hagan donaciones, el Chocó los necesita”: afectada por el terremoto

Abelardo de la Espriella- AFP
Terremoto en Colombia

¿Cómo ha sido la reacción del gobierno de Abelardo de la Espriella con tan pocos recursos?

El técnico de la selección española Luis de la Fuente-Foto: EFE
Fútbol

Luis de la Fuente se pronuncia tras los incidentes de la final del Mundial: “Nuestros jugadores fueron víctimas”

Ollanta Humala, expresidente de Perú - Foto: EFE
Ollanta Humala

Expresidente peruano Ollanta Humala sale de prisión tras ser anulada su condena por recibir dineros de Odebrecht y el régimen venezolano

Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE
Donald Trump

“Yo hago buenos negocios”: Donald Trump asegura que EE. UU. obtiene cientos de miles de millones de dólares en Venezuela

En un albergue tras terremoto en Venezuela, niños tomaron clases - Foto de referencia: EFE
Regreso a clases

Organizaciones en Venezuela exigen un cronograma basado en auditorías para el retorno a clases

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023