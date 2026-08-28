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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Estados Unidos

El Ejército de Estados Unidos utilizó un láser para derribar tres drones de organizaciones criminales: lo que se conoce del inusual ataque

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Ejército de Estados Unidos (EFE)
Ejército de Estados Unidos (EFE)
El ejército no reveló la ubicación exacta de los ataques ni aclaró si tuvieron lugar sobre territorio norteamericano o mexicano.

El ejército de Estados Unidos utilizó un láser en el Valle del río Bravo, en el sur de Texas, para derribar esta semana tres drones de cárteles de droga mexicanos cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, informaron el jueves fuentes oficiales.

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de Estados Unidos indicaron en un comunicado que la operación tuvo lugar entre la noche del martes y la madrugada del miércoles y que se utilizó el láser multipropósito de alta energía del Ejército.

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El ejército no reveló la ubicación exacta de los ataques ni aclaró si tuvieron lugar sobre territorio norteamericano o mexicano. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que cualquier acción unilateral de Estados Unidos en suelo mexicano constituiría una grave violación de la soberanía de su país.

El ejército dijo que los drones suponían "una amenaza física" para el personal militar estadounidense y el de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

"Las redes de los cárteles recurren cada vez más a sistemas aéreos no tripulados para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente a nuestro personal y a nuestros socios de las fuerzas del orden", dijo en un comunicado el general de división Curtis Taylor, comandante de la Fuerza Operativa Conjunta de la Frontera Sur.

El anuncio se produce en un momento en que el Gobierno del presidente Donald Trump busca tomar medidas drásticas contra la inmigración y los cárteles, con el fin de cumplir las promesas de su campaña presidencial de 2024.

Desde su creación en 2025, la fuerza operativa fronteriza ha llevado a cabo decenas de miles de patrullas de detección y vigilancia, así como miles de vuelos de observación, según la propia fuerza operativa.

El ejército no ha especificado el fabricante del sistema láser. AeroVironment Inc AVAV.O entregó sus dos primeros láseres multifuncionales de alta energía al ejército de Estados Unidos el verano boreal pasado.

El ejército De Estados Unidos ya había desplegado anteriormente el sistema LOCUST de AeroVironment Inc. El despliegue de ese sistema provocó un cierre del espacio aéreo de siete horas cerca del Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas, a principios de este año.

En febrero, las fuerzas armadas derribaron accidentalmente un dron del Gobierno de EEUU utilizando un sistema antidrones basado en láser, informaron en su momento a Reuters varios asistentes del Congreso.

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Las autoridades de seguridad de Estados Unidos han expresado su preocupación por el uso de drones por parte de los cárteles mexicanos, que en su mayoría emplean versiones rudimentariamente adaptadas de modelos comerciales para lanzar paquetes de droga o vigilar las rutas de tráfico.

En zonas de México más alejadas de la frontera con Estados Unidos, los cárteles han utilizado drones para lanzar explosivos en ataques mortales. Las autoridades norteamericanas y mexicanas están colaborando para combatir el aumento del uso de drones en la región fronteriza.

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