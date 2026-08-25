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Martes, 25 de agosto de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Ejército de Estados Unidos publicó imagen de poderosa aeronave que sobrevoló "Oriente Medio" tras escalada en confrontación con régimen de Irán

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Irán (Canva) - Donald Trump (AFP)
Bandera de Irán (Canva) - Donald Trump (AFP)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó el lunes planes para lograr la "asfixia económica" del régimen de Irán.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos publicó este martes una impresionante imagen, captada en primer plano, de una aeronave que sobrevoló sobre territorios en Oriente Medio.

“Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de EE. UU. sobrevuela Oriente Medio durante una patrulla”, escribió el Comando Central junto a la imagen del poderoso avión.

La publicación se dio en medio de una escalada en la confrontación que mantiene Estados Unidos con Irán.

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó el lunes planes para lograr la "asfixia económica" del régimen de Irán, al tiempo que advirtió de graves consecuencias para los países que se nieguen a sumarse a la campaña de Washington.

El discurso de Bessent llega casi seis meses después del inicio de una guerra contra Teherán que se ha estancado, con las conversaciones de paz paralizadas e Irán bloqueando la mayor parte del tráfico a través del crucial estrecho de Ormuz, crítico para el comercio de hidrocarburos.

"En todo el mundo, nuestro objetivo es cortar cada salvavidas económico que sostiene a este régimen tiránico hasta que Teherán quede completamente aislado", dijo Bessent en una rueda de prensa.

"Vamos a exigir responsabilidades a todos, y esto es la asfixia económica de este régimen", enfatizó.

Añadió que los países que no se sumen a las sanciones estadounidenses "compartirán el aislamiento" de Irán, y señaló que Trump está haciendo llamadas telefónicas a líderes mundiales para pedirles que detengan sus interacciones con Teherán.

Además, Washington pondrá fin al acceso al sistema del dólar estadounidense para quienes laven dinero iraní.

"Cualquier entidad que facilite el lavado de dinero en nombre de Irán será excluida del sistema del dólar americano. El reloj acaba de empezar a correr", dijo Bessent.

El Departamento del Tesoro informó el lunes de que ha "adoptado determinaciones contra cinco sectores críticos -activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo- que el régimen iraní utiliza para tratar de apuntalar su economía en declive".

Ante la pregunta de si los bancos chinos que operan con Irán podrían ser objeto de sanciones, Bessent respondió que "nadie está por encima del alcance de las sanciones".

El jefe del Tesoro ya había declarado previamente que había comenzado un "Día D económico" para Teherán, en una columna para el Financial Times.

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Estados Unidos e Israel desencadenaron la guerra en Oriente Medio con una masiva oleada de bombardeos contra el régimen de Irán el 28 de febrero, lo que provocó represalias iraníes en toda la región.

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