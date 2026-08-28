Así fue el operativo que terminó con la captura de alias ‘Nairobi’, principal cabecilla del Tren de Aragua: las impactantes imágenes muestran al sujeto en el suelo

En las últimas horas se confirmó la captura de Luis Saúl Pérez Nieto, conocido con los alias de Nairobi o Luis Páez. Este sujeto es cabecilla del Tren de Aragua y era buscado en Perú y otros países.

El presidente Abelardo De La Espriella comunicó la noticia a través de su cuenta de X y, poco a poco, se han ido conociendo nuevos detalles de lo que fue este golpe, registrado en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

El mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, director de la Policía Nacional, también se pronunció y explicó cómo fue la operación, en la que participaron autoridades norteamericanas y peruanas.

Fueron siete meses de investigación, según indicó, durante los cuales le siguieron la pista a Nairobi, hasta que lo ubicaron en una vivienda de la capital del país.

Asimismo, en una publicación realizada por el Ministerio de Defensa en su cuenta de X, se compartió un video que muestra el momento exacto en el que uniformados ingresan al inmueble y sorprenden al sujeto.

El delincuente se encuentra acostado en el piso y, una vez se da cuenta de la presencia de los agentes, se tapa la cara. Posteriormente, se da la vuelta por pedido de los policías y queda frente al suelo.

Del mismo modo, el mayor general Barrera precisó que este hombre era uno de los de confianza de alias Niño Guerrero, quien, en su momento, fue dado de baja por parte de las autoridades norteamericanas en territorio venezolano.

“Alias Nairobi era encargado no solamente de coordinar actividades de narcotráfico, sino también de sicariato. Tenía la capacidad de delinquir desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, hasta Chile”, manifestó.

Adicionalmente, varios países lo estaban solicitando en extradición por los diferentes delitos que ha cometido, ya que también estaría relacionado con homicidios, extorsiones, secuestros y trata de personas.

Finalmente, tras su captura, el hoy procesado fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización y, muy seguramente, será extraditado en las próximas semanas.