NTN24
Jueves, 13 de agosto de 2026
Jueves, 13 de agosto de 2026
Texas

Dos militares muertos en Texas tras la caída de un helicóptero del ejército de Estados Unidos

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
AH-64E Apache (Canva)
AH-64E Apache (Canva)
En redes sociales se compartieron videos de una gran cortina de humo sobre un campo.

Dos soldados perdieron la vida tras el desplome de un helicóptero del ejército de Estados Unidos en Texas, según informó la base militar de Fort Hood, ubicada en un pequeño pueblo entre Austin y Dallas.

"Un helicóptero de ataque AH-64E Apache con base en Fort Hood se estrelló hoy en Salado. Se ha confirmado el fallecimiento de dos soldados", indicó la base.

o

"El personal de Fort Hood permanece en el lugar trabajando en coordinación con los servicios de emergencia locales", añadió el texto.

Asimismo, la base confirmó que las identidades de los fallecidos se mantendrán en reserva hasta que se notifique a sus familiares.

El ejército no se refirió a las probables causas del accidente o las actividades que realizaba el helicóptero siniestrado, sin embargo, en redes sociales se compartieron videos de una gran cortina de humo sobre un campo.

o

El senador Ted Cruz envió un mensaje de condolencia en sus redes sociales.

"Heidi y yo estamos orando por las familias de los dos soldados de Fort Hood que murieron hoy en el accidente del helicóptero Apache cerca de Salado, y por toda la comunidad de Fort Hood. Nunca olvidaremos su servicio", aseguró.

Esta nueva tragedia aérea ocurre dos meses después de que un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea estadounidense se estrellara en California, causando la muerte de las ocho personas que iban a bordo.

Temas relacionados:

Texas

Ejército

Helicóptero

Militares

Accidente aéreo

Accidente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Autoridades de EE. UU. irían tras él": senador Germán Rodríguez tras aprobación a solicitud de Petro para salir del país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Los juristas cómo califican el acuerdo para reforma integral del Tribunal Supremo de Justicia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Golfajn (EFE)
Banco Interamericano de Desarrollo

El BID descarta reactivar préstamos al régimen venezolano y reveló condición para dar acceso a financiamiento

Mujeres confrontan a policías venezolanos - Fotos de referencia: EFE / X
Regimen chavista

Pasó en pleno acto comunitario: Comerciante venezolana señala directamente a un comandante de la Policía de "matraquear todo el tiempo"

Diosdado Cabello (AFP)
Diosdado Cabello

Rechazo a ataques de Diosdado Cabello a periodistas, a los que acusó de 'palangrismo': "alimenta un clima de hostilidad contra la prensa"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Golfajn (EFE)
Banco Interamericano de Desarrollo

El BID descarta reactivar préstamos al régimen venezolano y reveló condición para dar acceso a financiamiento

Mujeres confrontan a policías venezolanos - Fotos de referencia: EFE / X
Regimen chavista

Pasó en pleno acto comunitario: Comerciante venezolana señala directamente a un comandante de la Policía de "matraquear todo el tiempo"

Diosdado Cabello (AFP)
Diosdado Cabello

Rechazo a ataques de Diosdado Cabello a periodistas, a los que acusó de 'palangrismo': "alimenta un clima de hostilidad contra la prensa"

Foto: Policía de Colombia
Policía de Colombia

Así fue el impactante intercambio de disparos entre militares colombianos contra grupos criminales

Semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra - Foto: EFE
Mundial 2026

El entrenador de Inglaterra respondió a las críticas por su postura defensiva en la semifinal del Mundial ante Argentina: "No me arrepiento"

Estrecho de Ormuz - Foto AFP
estrecho de Ormuz

El régimen de Irán está cerca de un acuerdo con Omán para una ruta en el estrecho de Ormuz, sin garantías de un reapertura total

_la NASA que muestra a los integrantes del equipo de propulsores del Telescopio Espacial, Nancy Grace Roman-Foto: EFE
Nasa

La NASA prepara el lanzamiento del telescopio Roman, el observatorio que busca revolucionar la física del universo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023