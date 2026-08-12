Dos militares muertos en Texas tras la caída de un helicóptero del ejército de Estados Unidos

Dos soldados perdieron la vida tras el desplome de un helicóptero del ejército de Estados Unidos en Texas, según informó la base militar de Fort Hood, ubicada en un pequeño pueblo entre Austin y Dallas.

"Un helicóptero de ataque AH-64E Apache con base en Fort Hood se estrelló hoy en Salado. Se ha confirmado el fallecimiento de dos soldados", indicó la base.

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"El personal de Fort Hood permanece en el lugar trabajando en coordinación con los servicios de emergencia locales", añadió el texto.

Asimismo, la base confirmó que las identidades de los fallecidos se mantendrán en reserva hasta que se notifique a sus familiares.

El ejército no se refirió a las probables causas del accidente o las actividades que realizaba el helicóptero siniestrado, sin embargo, en redes sociales se compartieron videos de una gran cortina de humo sobre un campo.

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El senador Ted Cruz envió un mensaje de condolencia en sus redes sociales.

"Heidi y yo estamos orando por las familias de los dos soldados de Fort Hood que murieron hoy en el accidente del helicóptero Apache cerca de Salado, y por toda la comunidad de Fort Hood. Nunca olvidaremos su servicio", aseguró.

Esta nueva tragedia aérea ocurre dos meses después de que un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea estadounidense se estrellara en California, causando la muerte de las ocho personas que iban a bordo.