"El estado de emergencia está funcionando": Noboa dice que la represión contra la delincuencia está dando frutos en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, aseguró este lunes 22 de enero que el estado de emergencia decretado en su país para combatir y ganar la guerra contra la criminalidad “está funcionando”.

"El estado de emergencia está funcionando. Hay menos muertes violentas, hay más tranquilidad, la gente se siente más segura y ya no duda en denunciar a los extorsionadores", dijo Noboa durante una grabación emitida por televisión ​​local.

El mandatario ofreció su reporte de mejoras dos semanas después de que su Gobierno y las pandillas se declararon la guerra.

Noboa, quien hace solo dos meses asumió el cargo como Jefe de Estado, declaró el estado de emergencia y toque de queda nocturno el 8 de enero después de que el destacado narcotraficante, José Adolfo Macías, alias "Fito", escapara de prisión.

Dicha fuga, provocó la movilización de 22.000 agentes uniformados para restablecer el orden en las calles del país.

Ante esto, las pandillas contraatacaron tomando como rehenes a decenas de funcionarios penitenciarios, que luego fueron liberados, y llevando a cabo ataques que dejaron alrededor de 20 muertos en las principales cárceles del país.

Según cifras de las autoridades ecuatorianas, desde el inicio de la operación se han llevado a cabo 2.800 detenciones, se han abatido a cinco "terroristas" y se han recapturado a 32 prisioneros fugitivos.

Asimismo, el Ejército ha enviado tropas y tanques para recuperar el control de las prisiones que se habían convertido en cuarteles criminales de las principales bandas.

"No podemos parar, no podemos descansar y no podemos creer que esto se haya solucionado en dos semanas. Hay que seguir luchando", agregó Noboa que extendió el estado de emergencia por 30 días hasta abril.

Por otro lado, este lunes llegará al país una delegación de alto nivel proveniente de Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la cooperación en seguridad, esto en medio de la ola de violencia que golpea a Ecuador.

Es de mencionar que Ecuador se encuentra ubicado entre los principales productores de cocaína, Colombia y Perú, lo que posiblemente ha convertido a este pequeño país en un importante puerto de transporte de droga hacia Estados Unidos y Europa.