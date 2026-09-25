NTN24
Viernes, 25 de septiembre de 2026
Viernes, 25 de septiembre de 2026
huracán Nolo

El huracán Nolo se intensifica a categoría 2 y amenaza a Hawái con “lluvias catastróficas"

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Imagen difundida por el Centro Nacional de Huracanes (NOAA) Nolo-Foto: EFE
Imagen difundida por el Centro Nacional de Huracanes (NOAA) Nolo-Foto: EFE
Las autoridades locales han activado a la Guardia Nacional y emitido alertas por riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) advirtió este viernes sobre el avance del huracán Nolo, el cual alcanzó la Categoría 2 en la escala Saffir-Simpson mientras se aproxima al archipiélago de Hawái.

Con vientos máximos sostenidos que rondan los 169 km/h, los meteorólogos proyectan que el sistema continúe cobrando fuerza y pueda convertirse en un huracán mayor (Categoría 3 o superior) durante el fin de semana a su paso por el sur del territorio insular.

La alerta meteorológica se concentra en el condado de Hawái (Isla Grande), de acuerdo con los pronósticos del NHC, las bandas nubosas del ciclón podrían descargar acumulados de lluvia extremos de hasta 64 centímetros (25 pulgadas) en las laderas del sureste de la Isla Grande, lo que incrementa el peligro de inundaciones repentinas y deslaves en terrenos escarpados.

o

“Pedimos a la población completar sus preparativos, mantenerse al tanto de los boletines oficiales y buscar refugio seguro antes de que comiencen las inundaciones. Nos encontramos en una situación muy seria”, declaró el alcalde del condado de Hawái, Kimo Alameda.

Ante la inminencia del fenómeno, el gobernador de Hawái, Josh Green, emitió una declaración de emergencia y activó a más de 230 efectivos de la Guardia Nacional para labores de respuesta inmediata.

Como medidas preventivas, las autoridades locales dispusieron el cierre de escuelas y edificios públicos, la habilitación de refugios temporales y la entrega de sacos de arena a la población en zonas vulnerables.

o

La llegada de Nolo representa un reto crítico para las comunidades locales, que aún se encuentran en fase de recuperación tras el paso reciente de los huracanes Lowell y Lala.

Temas relacionados:

huracán Nolo

Centro Nacional de Huracanes

Hawái

Huracán

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los que no están preparados para unas elecciones son los déspotas de Miraflores": Héctor Schamis

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU cita audiencia: Venezuela “necesita un gobierno legítimo”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una cárcel en EE. UU, o una bolsa, no hay más": De la Espriella advierte a otros criminales tras extraditar a alias "Araña"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella: Foto captura X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

"Es una cárcel en EE. UU, o una bolsa, no hay más": De la Espriella advierte a otros criminales tras extraditar a alias "Araña"

Jorge Rodríguez | Foto: EFE
Jorge Rodríguez

Atención: Jorge Rodríguez habla del eventual regreso de María Corina tras segundo ciclo de diálogos

Alias "Araña" | Foto: EFE
Extradición

De protegido por Petro a extraditado por De la Espriella: alias "Araña" ya está rumbo hacia EEUU

María Corina Machado - Foto AFP/ Mapa de Venezuela - Foto Canva
María Corina Machado

Mapa de regiones por donde podría ingresar María Corina a Venezuela y quién la esperaría en cada una: habrá un cordón humano

Extradición de alias Araña a EEUU activa represalias de los grupos criminales en el Putumayo - Foto: Gobierno de Colombia /EFE
Ataques

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Petróleo | Foto Canva
Estados Unidos

EE. UU. avanza hacia un acuerdo “masivo” para acceder a los yacimientos petrolíferos de Venezuela, según Axios

Anegación afecta la Calle Democracia en el sector Las Charas de Puerto La Cruz (Venezuela) - Fotos: X
Fuertes lluvias

Calle Democracia en el sector Las Charas de Puerto La Cruz quedó bajo el agua tras fuertes lluvias

Ataque con drones al radar de vigilancia aérea de la Aeronáutica Civil - Captura de pantalla X
Valle del Cauca

Atacan con drones el radar de vigilancia aérea de la Aeronáutica Civil en Candelaria, Valle del Cauca: esto se sabe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Petróleo | Foto Canva
Estados Unidos

EE. UU. avanza hacia un acuerdo “masivo” para acceder a los yacimientos petrolíferos de Venezuela, según Axios

Anegación afecta la Calle Democracia en el sector Las Charas de Puerto La Cruz (Venezuela) - Fotos: X
Fuertes lluvias

Calle Democracia en el sector Las Charas de Puerto La Cruz quedó bajo el agua tras fuertes lluvias

Ataque con drones al radar de vigilancia aérea de la Aeronáutica Civil - Captura de pantalla X
Valle del Cauca

Atacan con drones el radar de vigilancia aérea de la Aeronáutica Civil en Candelaria, Valle del Cauca: esto se sabe

Keiko Fujimori - Foto AFP
Keiko Fujimori

"Vencimos al terrorismo": poderosas revelaciones de Keiko Fujimori sobre el Escudo de las Américas

Incendio en Villa de Leyva (AFP)
Incendio

Emergencia en Colombia: colosales incendios amenazan al popular municipio de Villa de Leyva

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), habla con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio (i), junto al ministro de Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar-Foto: EFE
Marco Rubio

Así fue la cena de Rubio con De la Espriella que muestra la sintonía entre EE. UU. y Colombia

Carlos Gimenez, congresista estadounidense (AFP)
Carlos A. Giménez

"Apoyo el acuerdo, pero no con Delcy, es una dictadora interina": Carlos Giménez sobre acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023