El huracán Nolo se intensifica a categoría 2 y amenaza a Hawái con “lluvias catastróficas"

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) advirtió este viernes sobre el avance del huracán Nolo, el cual alcanzó la Categoría 2 en la escala Saffir-Simpson mientras se aproxima al archipiélago de Hawái.

Con vientos máximos sostenidos que rondan los 169 km/h, los meteorólogos proyectan que el sistema continúe cobrando fuerza y pueda convertirse en un huracán mayor (Categoría 3 o superior) durante el fin de semana a su paso por el sur del territorio insular.

La alerta meteorológica se concentra en el condado de Hawái (Isla Grande), de acuerdo con los pronósticos del NHC, las bandas nubosas del ciclón podrían descargar acumulados de lluvia extremos de hasta 64 centímetros (25 pulgadas) en las laderas del sureste de la Isla Grande, lo que incrementa el peligro de inundaciones repentinas y deslaves en terrenos escarpados.

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“Pedimos a la población completar sus preparativos, mantenerse al tanto de los boletines oficiales y buscar refugio seguro antes de que comiencen las inundaciones. Nos encontramos en una situación muy seria”, declaró el alcalde del condado de Hawái, Kimo Alameda.

Ante la inminencia del fenómeno, el gobernador de Hawái, Josh Green, emitió una declaración de emergencia y activó a más de 230 efectivos de la Guardia Nacional para labores de respuesta inmediata.

Como medidas preventivas, las autoridades locales dispusieron el cierre de escuelas y edificios públicos, la habilitación de refugios temporales y la entrega de sacos de arena a la población en zonas vulnerables.

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La llegada de Nolo representa un reto crítico para las comunidades locales, que aún se encuentran en fase de recuperación tras el paso reciente de los huracanes Lowell y Lala.