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Valle del Cauca

Atacan con drones el radar de vigilancia aérea de la Aeronáutica Civil en Candelaria, Valle del Cauca: esto se sabe

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque con drones al radar de vigilancia aérea de la Aeronáutica Civil - Captura de pantalla X
Ataque con drones al radar de vigilancia aérea de la Aeronáutica Civil - Captura de pantalla X
Las autoridades acordonaron la zona y adelantan una inspección para establecer los daños y las circunstancias del hecho.

Un ataque contra infraestructura estratégica para la vigilancia del espacio aéreo colombiano se registró durante las primeras horas de este miércoles 16 de septiembre en el corregimiento de El Carmelo, zona rural de Candelaria, Valle del Cauca.

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Según la Aeronáutica Civil, el hecho ocurrió aproximadamente a las 7:00 de la mañana contra la infraestructura del sistema de radar de vigilancia y control del tránsito aéreo ubicada en este sector. Asimismo, por medio de un comunicado divulgado en redes sociales, la entidad rechazó el ataque y señaló que este tipo de acciones representan una amenaza para la seguridad operacional de las aeronaves, tripulaciones y pasajeros.

Por otro lado, la Alcaldía de Candelaria informó que, de manera preliminar, se habrían utilizado drones para lanzar explosivos y que en la zona fueron escuchadas cuatro explosiones. Hasta el momento, las autoridades locales no reportan personas heridas ni víctimas mortales.

Cabe resaltar que, tras el ataque, el área fue acordonada por unidades de la Policía Nacional y el Ejército. Además, expertos antiexplosivos fueron enviados al lugar para realizar la inspección técnica, determinar las posibles afectaciones materiales y establecer cómo ocurrieron los hechos. La Fuerza Aérea Colombiana también desplegó una aeronave para realizar un reconocimiento sobre el sector.


Del mismo modo, la Aeronáutica Civil aseguró que activó sus protocolos de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios de navegación aérea y mitigar posibles impactos en el flujo operacional del suroccidente del país.

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El ataque cobra especial relevancia por la infraestructura que fue escogida como objetivo. El radar instalado en Candelaria es el primer radar 3D civil de Colombia, puesto en funcionamiento en julio de 2025. El sistema permite realizar vigilancia del espacio aéreo y determinar, entre otros aspectos, la posición y altura de las aeronaves.

La infraestructura se encuentra aproximadamente a 16 kilómetros del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que presta servicio a Cali, y fue diseñada para ampliar la vigilancia del espacio aéreo del Valle del Cauca y sectores del Pacífico colombiano. El proyecto hace parte de un programa de modernización de los sistemas de vigilancia aeronáutica del país.

Finalmente, por ahora, no existe una confirmación oficial sobre quién estaría detrás del ataque. Tampoco se ha establecido de manera definitiva el alcance de los daños ocasionados a la infraestructura.

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