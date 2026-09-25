Huracán Polo se intensifica nuevamente a categoría 5 y avanza hacia México: se prevé que toque tierra en los próximos días

Polo cambiará su trayectoria y está previsto que en los próximos días toque tierra como huracán en México, informaron este viernes los servicios meteorológicos de Estados Unidos.

El ciclón se fortaleció nuevamente a la categoría máxima 5 en la escala Saffir Simpson y avanza por el Pacífico frente a las costas del estado de Jalisco.

"Se anticipa un giro hacia el noreste el lunes. En la trayectoria pronosticada, se espera que Polo se acerque a Baja California Sur el lunes", indicó el último reporte del centro de huracanes de Estados Unidos (NHC).

La embajada de Estados Unidos en México indicó que Polo tocaría tierra como huracán categoría 1. La proyección del cono lo muestra sobre el estado de Baja California Sur a las 23h00 locales del lunes (5H00 GMT del martes).

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El servicio meteorológico mexicano pronosticó por su parte lluvias fuertes para los próximos días. "Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones", indicó el reporte.

El fuerte oleaje causó daños en Lázaro Cárdenas, una importante ciudad portuaria e industrial situada en Michoacán, al sur de Jalisco.

Vecinos de un barrio costero llenaron bolsas de arena el miércoles y jueves para construir barreras que limitaran el oleaje generado por el huracán desde mar adentro. Muchas no aguantaron la fuerza del agua.

Por su parte, México informó el jueves del despliegue de casi 20.000 efectivos de las fuerzas de seguridad en los estados afectados por las lluvias y el fuerte oleaje causado por el huracán Polo.

El fenómeno se debilitó en la madrugada al pasar de categoría 5 a 4 en la escala Saffir Simpson y avanza lentamente en paralelo a la costa del Pacífico sin previsión de que toque tierra.

"Se pronostica un debilitamiento gradual a partir del viernes por la noche y el sábado", indicó el centro de huracanes de Estados Unidos (NHC).