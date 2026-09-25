Calle Democracia en el sector Las Charas de Puerto La Cruz quedó bajo el agua tras fuertes lluvias

La calle Democracia, ubicada en el sector Las Charas de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, quedó anegada tras las intensas lluvias.

VEA TAMBIÉN Entre agua y basura: así se ven varias calles inundadas en el estado Zulia tras fuertes lluvias del fin de semana o

Las incidencias se registraron durante el paso de la onda tropical número 51 en horas de la tarde del 24 de septiembre.

Las precipitaciones generaron acumulaciones de agua en distintos puntos de la zona norte de Anzoátegui, afectando vías y sectores comerciales.

Entre las áreas reportadas se encuentran el casco central de Puerto La Cruz, el Paseo de la Cruz y el Mar y la avenida Principal de El Paraíso.

VEA TAMBIÉN Intensas precipitaciones y ráfagas de viento provocan fallas eléctricas, anegaciones y árboles caídos en Caracas y Miranda o

Las inundaciones dificultaron el tránsito vehicular y ocasionaron una paralización parcial de las actividades comerciales en algunas zonas.

Ante la situación, habitantes de Las Charas solicitaron la presencia de los organismos de prevención para evaluar las afectaciones.

La Onda Tropical n.º 51 se encuentra actualmente desplazándose del centro al occidente de Venezuela, mientras que faltan por llegar varias más de acuerdo con el pronóstico de Inameh.