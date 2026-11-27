El motociclismo mundial recibió una noticia inesperada este viernes cuando Marc Márquez, recién coronado campeón de MotoGP 2026, anunció su retiro de la competición en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, sede del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, apenas semanas después de conquistar su octavo título en la categoría reina y el décimo de su carrera deportiva en Portimao, Portugal.

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En una rueda de prensa celebrada en el trazado valenciano, el piloto de Cervera declaró que se marcha “contento, alegre y con orgullo”, tras comunicar su decisión desde su taller mediante una serie de carteles en inglés frente a las cámaras.

Márquez comenzó con el gesto de lanzar un beso con su mano antes de exhibir el primer cartel: “Hablaremos después, pero primero... Gracias a todos por ser parte de este camino. Espero que hayáis disfrutado mucho como lo he hecho yo. Esta será mi ‘última carrera en MotoGP’. Hemos hecho historia”.

La determinación del piloto de Ducati Desmosedici GP26 sorprende porque había renovado por dos temporadas más con el equipo oficial Ducati; sin embargo, Márquez optó por retirarse en la cúspide de su carrera, acompañado de su familia y en lo más alto de la disciplina.

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Con este cierre en la cima, el español iguala un registro histórico que no ocurría desde el británico John Surtees en 1960 al despedirse como campeón vigente, en una jornada en Cheste donde su anuncio desplazó a un segundo plano los primeros entrenamientos libres encabezados por el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y ratificó el peso de una figura que marcó el motociclismo durante más de una década.